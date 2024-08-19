Вазелин в аптеке стоит совсем не дорого, поэтому его демократичная цена позволит вам применить его для различных нужд.

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Скрывает царапины на дереве

Порой на деревянной мебели появляются царапины. Чтобы их скрыть – нанесите слой вазелина, а излишки уже уберите тряпкой через сутки.

Смазывает петли

Если дома есть скрипучие двери или окна, которые трудно открываются, то вазелин может помочь смазать дверные петли и замки оконных рам. Надо только нанести небольшое количество средства на проблемный участок.

Восстанавливает поверхности кожи

На кожаной мебели или обуви могут быть следы потертостей, которые можно скрыть с помощью вазелина. Средство дополнительно увлажнит кожу и придаст ей блеск.



Вазелин широко используется в быту / Фото Pexels

Защищает поверхность во время окрашивания

Чтобы избежать во время покраски попадания краски на фурнитуру или дверные ручки – нанесите вазелин. Тоже самое можно сделать во время окрашивания ногтей. Чтобы лак не оказался на коже – смажьте ее вазелином.

Избавляет от пятен

Если на полотенцах, простынях или подушках есть пятна от вазелина, перед стиркой, нанесите на них небольшое количество вазелина влажной тряпкой. Иногда пятна от макияжа трудно выводятся, но вазелин помогает вывести масла, которые содержатся в косметике.

Отклеивает наклейки

Ценники или наклейки не так просто сорвать, но если и удастся, то после них остаются липкие пятна. Чтобы предотвратить их, нанесите вазелин на наклейку и оставьте на несколько минут, после этого начинайте сдирать.

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Вытягивает жевательную резинку из волос

Если с вами случилась такая неприятность – паниковать не надо. Нанесите вазелин на резинку и с осторожностью извлекайте липкую массу, не прилагая много усилий. После этого волосы надо помыть, чтобы смыть вазелин.

Расстегивает застежку-молнию

Застежка-молния порой может заесть, поэтому когда она не расстегивается, надо заднюю и переднюю сторону зубцов смазать вазелином. После этого она должна легко скользить.