Клещи даже не приблизятся к вам: эти запахи отпугивают их

Как только наступает тепло, возрастает риск встретиться с клещами, а этой ситуации, вероятно, стремятся избежать все. К счастью, существует несколько народных методов, которые помогут избавиться от них очень быстро.

Вероятно, все уже знают, что клещи действительно опасны, и могут не только принести дискомфорт, но и переносить различные заболевания. И особенно осторожными нужно быть с наступлением тепла.

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Какие болезни могут переносить клещи?

В Украине вы можете встретить несколько различных разновидностей клещей, и наиболее опасными являются иксодовые лесные клещи, однако обходить стороной также нужно и луговых. Впрочем, далеко не все клещи переносят заболевания или болезни, но те, которые еще делают, могут угрожать человеку около 150 болезнями – об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Наиболее опасными заболеваниями являются следующие:

клещевой вирусный энцефалит;

болезнь Лайма;

гранулоцитарный анаплазмоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

моноцитарный эрлихиоз;

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

туляремия.

Впрочем, вы можете избавиться от клещей на своем участке, и также существуют способы, которые помогут выявить этих вредителей.

Как обнаружить клещей

Для того, чтобы найти клещей на участке, вам нужно вытереть пот полотенцем и положить его на заросли высокой травы. И уже через несколько минут вы сможете заметить на этом полотенце клещей, что приползут на запах пота. А когда начинает теплеть, клещи начинают вылезать на землю – и именно это время идеально для того, чтобы начать очищать участок от старого мусора и листьев. Дело в том, что сначала клещи начинают слезаться именно туда.

Какие запахи не нравятся клещам

Эти насекомые терпеть не могут запах полыни, мяты, базилика и лаванды. Поэтому вы можете смело сажать эти душистые травы у себя на участке. Также хорошо отпугивать клещей может даже обычная сухая трава.

Боятся вредители и чеснока. Для того, чтобы избавиться от клещей на участке, дачники часто смешивают несколько зубчиков чеснока со столовой ложкой масла лаванды или можжевельника и дают смеси настояться.

Через сутки ее нужно процедить и добавить туда ложку жидкого мыла и два стакана воды. Этот раствор вы можете залить в опрыскиватель и обработать ими газон. Делать это нужно ежедневно в течение целой недели. После этого клещей не должно остаться.

Кстати, очень редко можно увидеть клещей и на клумбах, где растет очень много ромашек – дело в том, что в этих цветах содержится пиретрин, который клещи не переносят.