Как вывести муравьев с огорода: 5 дедовских методов, которые работают

В весеннюю пору активизируется не только рост растений на огороде, но и становится заметным появление вредителей – крыс, слизней или муравьев. Избавиться от насекомых можно с помощью народных методов, которые действительно имеют эффект.

Муравьи перерабатывают почву глубиной 1,5 метра, защищают сад от паутинного клеща, гусениц, слизней или личинок мух. Впрочем муравейник у корней дерева истощает его, насекомые поедают лепестки роз, сладкий нектар из цветов и питаются ягодами клубники, морковью или тыквой.

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Именно поэтому стоит обработать муравьев, потому что в определенных моментах они могут сильно навредить растениям.

Сода

Организм муравьев насыщен кислотой, а сода – бикарбонатом натрия, который ее нейтрализует. Когда она попадает в организм насекомого, сода вступает в реакцию с кислотой и муравей погибает.

Для приманки размешайте 0,5 столовой ложки соды с сахарной пудрой. Добавьте 2 столовые ложки воды, размешайте и налейте в пластиковые крышки. Расставьте в те места, где наблюдается наибольшее скопление насекомых.



Народные методы избавят насекомых с огорода / Фото Pexels

Борная кислота

Кислота плохо влияет на нервную и пищеварительную систему насекомых, обезвоживает их организм, поэтому через несколько часов наступает паралич.

Чтобы приготовить раствор, возьмите 5 граммов вещества и растворите в стакане горячей воды, тогда добавьте 2 столовые ложки сахара или меда и долейте еще 1 литр воды. Этой смесью вечером надо подлить муравейник. Если он незаметен глазу, тогда разлейте в плоские емкости и оставьте там, где они передвигаются.

Марганцовка

Возьмите 1 литр воды и насыпьте марганцовку до образования насыщенного розового цвета, а потом смешайте в 10 литрах. Этой жидкостью обработайте муравейники и растения по которым они любят ползать.

Нашатырный спирт

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Это средство не только поможет избавиться от насекомых, но и подкормит растения. Необходимо приготовить простой раствор. В 8 - 10 литрах воды растворите 10 граммов нашатырного спирта.

Уксусная кислота

Обычная уксусная кислота также способна устранить насекомых с огорода. Для этого 1 столовую ложку уксуса надо развести в 1 литре воды и опрыскать растения, на которых появились муравьи. Процедуру можно повторять до того времени, пока муравьи не исчезнут с участка.