Забудут дорогу навсегда: как избавиться от мышей на огороде

На дачных участках часто бывают мыши, которые потом рыщут по огороду, портят овощи и даже могут поселиться в доме. Мы собрали все советы от экспертов и делимся самыми действенными из них, которые помогут вам избавиться от грызунов.

Казалось бы, что маленькие мышки не навредят урожаю, однако их может развестись слишком много, поэтому через мышиные норы овощи, ягоды или цветы начнут падать и вянуть, пишут Porady 24. Именно поэтому важно избавляться от мышей и не позволять им селиться на ваших участках.

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Тряпки в отбеливателе

Соберите все вам ненужные небольшие тряпки и пропитайте их 10 граммами отбеливателя. Тогда просто разбросайте их по грядкам и тем местам, где есть их норки. От резкого запаха мыши убегут с вашего участка.

Ткань в дегте

Грызуны также очень не любят запаха дегтя, поэтому по аналогичному методу надо пропитать ткань в жидкости и разложить по местам, где вы их чаще всего видели.



Действенные способы для отпугивания мышей / Фото Pexels

Отпугивающие приборы

В магазинах можно найти множество современных вариантов отпугивающих приборов, которые прогонят с участка грызунов. Лучше всего против мышей и крыс работают ультразвуковые отпугиватели, поэтому если на огороде есть их слишком много, то лучше приобрести это средство, чтобы быть уверенными в том, что он поможет их вывести с участка.

Яд

Производители создали немало отравленного корма для мышей, поэтому вам точно будет из чего выбрать. Выбирайте гранулированные приманки, которые долго не раскисают и не плесневеют. Разбросайте их по огороду и уже через неделю грызуны должны исчезнуть.

Запах кошки

Если у вас живут котики, то они точно отпугнут мышей, которые их боятся. Впрочем можно сделать немного по-другому. Мыши убегают от запаха котов, поэтому достаточно будет разбросать на участке наполнитель из лотка, и мыши навсегда забудут дорогу к вашему участку.