Включите в свой ежедневный распорядок дня немецкий метод избавления плесени, который не требует никаких усилий, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Будут блестеть за несколько минут: как легко очистить стеклянную дверцу духовки

Как вывести плесень из квартиры

Ежедневно открывайте окна, чтобы воздух поступал внутрь в течение 5 минут. Это обеспечит хорошую вентиляцию в квартире. Если проветривать квартиру так каждый день, то можно уберечь ее от плесени.

Также окна нужно открывать после приготовления пищи и после купания, поскольку испарения от пищи и от горячей воды способны повысить влажность. Теплый воздух легко переносит влагу, поэтому есть большая вероятность появления плесени.



Открывайте окно на кухне каждый день / Фото Pexels

В случае, если плесень уже достаточно заметна на стенах, то ее нужно как можно быстрее вывести, поскольку чем дольше плесень будет оставаться, тем хуже будут последствия для здоровья.

Вывести плесень можно с помощью пищевой соды. Наполните бутылку с распылителем теплой водой и добавьте внутрь четверть столовой ложки пищевой соды.

Перед тем, как распылять раствор на пораженные участки, хорошо потрясите раствором, чтобы сода растворилась и осадок поднялся. Для чистки плесени воспользуйтесь отдельной губкой для мытья посуды. Этот метод подходит для любых участков с грибком. При необходимости, повторить процедуру можно еще один раз за день, чтобы точно вывести черные точки.