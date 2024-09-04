Специалисты по уборке говорят, что лучше всего помогает освежить микроволновую печь использование паров уксуса и лимона. Благодаря тому, что уксус обладает антибактериальными свойствами, он устраняет запахи, а лимон придаст приятный аромат.

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Как убрать запах уксусом

В миску надо налить воду с уксусом в соотношении 1:1 и поставить в микроволновку. Далее надо включить ее на несколько минут до образования пара. Тогда оставьте эту емкость с паром на 20 минут, а после этого протрите внутренние стенки влажной губкой.

Как убрать запах лимоном

Лимон надо нарезать на несколько кусков и забросить в миску с водой. Аналогично, как с уксусом, ее надо поставить в микроволновку, включить и поставить на несколько минут. Лимонный сок поможет устранить все неприятные запахи.



Избавиться от плохого запаха из микроволновки можно за несколько минут / Фото Pexels

Как помыть микроволновую печь

Если систематически не мыть микроволновку, то на ней останутся остатки пищи. Их можно легко отчистить с помощью губки с моющим средством. Это касается не только внутренних стенок, но и тарелки. Чтобы избежать накопления запахов и жира, поставьте себе за правило вытирать ее влажной тряпкой раз в несколько дней.

Как избавиться от горелого запаха

Бывает и такое, что от слишком перегретой пищи микроволновая печь имеет горелый запах. В основном это происходит из-за разогрева попкорна. Чтобы избавиться от него надо воспользоваться содой, которая абсорбирует запахи. В четверти стакана воды смешайте 0,5 столовой ложки соды, нанесите раствор на губку и протрите внутренние стенки.

Также помогает убрать плохой запах лимонный сок или аромат натурального кофе. Просто заварите 2 чайные ложки молотого кофе в 100 миллилитрах воды и протрите поверхность камеры.

Также можно воспользоваться смесью пряных специй. Возьмите орегано, мелиссу, тимьян, корицу и лаванду и залейте теплой водой. Вскипятите на несколько минут и оставьте в микроволновке, а после остывания промойте стенки тряпкой.