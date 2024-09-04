Фахівці з прибирання кажуть, що найкраще допомагає освіжити мікрохвильову піч використання пари оцту й лимона. Завдяки тому, що оцет має антибактеріальні властивості, він усуває запахи, а лимон додасть приємного аромату.

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Як прибрати запах оцтом

У миску треба налити воду з оцтом у співвідношенні 1:1 та поставити у мікрохвильовку. Далі треба увімкнути її на кілька хвилин до утворення пари. Тоді залишіть цю ємність з парою на 20 хвилин, а після цього протріть внутрішні стінки вологою губкою.

Як прибрати запах лимоном

Лимон треба нарізати на кілька шматків й закинути у миску з водою. Аналогічно, як з оцтом, її треба поставити у мікрохвильовку, увімкнути й поставити на кілька хвилин. Лимонний сік допоможе усунути всі неприємні запахи.



Позбутися поганого запаху з мікрохвильовки можна за кілька хвилин / Фото Pexels

Як помити мікрохвильову піч

Якщо систематично не мити мікрохвильовку, то на ній залишаться залишки їжі. Їх можна легко відчистити за допомогою губки з миючим засобом. Це стосується не лише внутрішніх стінок, але й тарілки. Щоб уникнути накопичення запахів та жиру, поставте собі за правило витирати її вологою ганчіркою раз у кілька днів.

Як позбутися горілого запаху

Буває й таке, що від занадто перегрітої їжі мікрохвильова піч має горілий запах. Здебільшого це стається через розігрівання попкорну. Щоб позбутися від нього треба скористатися содою, яка абсорбовує запахи. У четвертині склянки води змішайте 0,5 столової ложки соди, нанесіть розчин на губку та протріть внутрішні стінки.

Також допомагає прибрати поганий запах лимонний сік чи аромат натуральної кави. Просто заваріть 2 чайні ложки меленої кави в 100 мілілітрах води й протріть поверхню камери.

Також можна скористатися сумішшю пряних спецій. Візьміть орегано, мелісу, чебрець, корицю й лаванду та залийте теплою водою. Закип’ятіть на кілька хвилин та залишіть у мікрохвильовці, а після охолодження промийте стінки ганчіркою.