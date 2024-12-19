Один из способов полностью избежать похмелья – это полностью отказаться от алкоголя. Впрочем, даже если вы гордитесь тем, что пьете умеренно, страшное похмелье иногда может застать врасплох, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Ешьте жирную пищу

Любая еда, особенно жирная, поможет замедлить усвоение алкоголя организмом. И отсрочка этого является хорошим шагом к избежанию похмелья. Например, вы можете выбрать своей закуской авокадо – можно съесть тост с ним перед тем, как пить алкоголь.

Следите за сульфитами

Особенно много сульфитов содержит красное вино, и именно они могут вызвать головную боль у некоторых людей. Поэтому если вы склонны к появлению симптомов похмелья, лучше избегать некоторых конкретных напитков.

Также эксперты советуют пить один вид алкоголя – так вы сможете лучше следить за тем, сколько вы выпили, и вероятность расстройства желудка снизится.

Чередуйте алкоголь с водой

Употребление большого количества воды во время застолья – это невероятно действенное средство избежать похмелья. Прежде всего, вода восстанавливает нужный уровень гидратации, а это очень важно, ведь алкоголь обезвоживает тело.

Во-вторых, из-за чередования напитков с водой вы можете выпить меньше.

Выспитесь

После употребления алкоголя лучшим средством против похмелья будет сон. Так вы можете восстановиться и избежать неприятной головной боли, которая часто сопровождает похмелье. Впрочем, помните также о том, что употребление алкоголя может повлиять на качество и продолжительность сна.



Сон помогает избавиться от похмелья / Фото Pexels

Добавьте меда

Хороший способ борьбы с низким уровнем глюкозы, который обычно встречается во время похмелья – это добавление нескольких ложек меда к вашему завтраку. Кроме того, мед насыщен антиоксидантами и фруктозой, поэтому будет не только вкусным, но и полезным дополнением к вашей еде.