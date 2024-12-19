Один зі способів повністю уникнути похмілля – це повністю відмовитися від алкоголю. Втім, навіть якщо ви пишаєтеся тим, що п'єте помірно, страшне похмілля іноді може застати зненацька, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Їжте жирну їжу

Будь-яка їжа, особливо жирна, допоможе уповільнити засвоєння алкоголю організмом. І відстрочення цього є хорошим кроком до уникнення похмілля. Наприклад, ви можете обрати своєю закускою авокадо – можна з'їсти тост з ним перед тим, як пити алкоголь.

Слідкуйте за сульфітами

Особливо багато сульфітів містить червоне вино, і саме вони можуть викликати головний біль у деяких людей. Тож якщо ви схильні до появи симптомів похмілля, краще уникати деяких конкретних напоїв.

Також експерти радять пити один вид алкоголю – так ви зможете краще стежити за тим, скільки ви випили, і ймовірність розладу шлунка знизиться.

Чергуйте алкоголь з водою

Вживання великої кількості води під час застілля – це неймовірно дієвий засіб уникнути похмілля. Перш за все, вода відновлює потрібний рівень гідратації, а це дуже важливо, адже алкоголь зневоднює тіло.

По-друге, через чергування напоїв з водою ви можете випити менше.

Виспіться

Після вживання алкоголю найкращим засобом проти похмілля буде сон. Так ви можете відновитися та уникнути неприємного головного болю, який часто супроводжує похмілля. Втім, пам'ятайте також про те, що вживання алкоголю може вплинути на якість та тривалість сну.



Сон допомагає позбутися похмілля / Фото Pexels

Додайте меду

Хороший спосіб боротьби з низьким рівнем глюкози, який зазвичай зустрічається під час похмілля – це додавання кількох ложок меду до вашого сніданку. Окрім того, мед насичений антиоксидантами та фруктозою, тож буде не тільки смачним, але й корисним доповненням до вашої їжі.