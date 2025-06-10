Главная причина пустотности огурцов в избытке азота и недостатке фосфора и калия, пишет 24 Канал со ссылкой на Agromarket.

Читайте также Почему огурцы горчат: дачники делают большие ошибки в выращивании

Почему огурцы пустые – причины

Именно поэтому так важно перед посадкой позаботиться о плодородной почве. Азотными удобрениями не стоит сильно увлекаться, а вот внесение калия и фосфора является обязательным. Калий помогает формировать завязь, а фосфор – цветения.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

К еще одной причине пустоты овощей входит сухая погода. Когда сильная жара продолжается в течение длительного времени, то огурцы способны горчить, а внутри не будет водянистой мякоти.



Огурцы от пустоты внутри можно спасти / Фото Pexels

Чтобы спасти урожай, дачники советуют установить капельный полив, или пользоваться лейкой, если грядка небольшая. Поливать растения надо теплой и отстоянной водой. Лить ее надо под корень, чтобы вода не попадала на листья.

Как избежать пустых огурцов

Прежде всего надо обращать внимание на качественные семена. Гибридные сорта устойчивы к проблемам и заболеваниям. Огородники говорят, что огурцы плохо растут на бедных, глиняных и песчаных грядках, поэтому перед посадкой место надо удобрить органикой.

Высаживать в открытый грунт огурцы надо тогда, когда грядки хорошо прогреются, поскольку перепады дневной и ночной температуры сильно влияют на урожай. Температура почвы должна быть не ниже +15°С.

К слову! Чтобы огурцы выросли сочными и хрустящими, важно соблюдать определенные правила. Есть одна фатальная ошибка, которая способна повредить корни огурцов. Больше об этом читайте в нашем материале.

Если же кусты начнут желтеть, не будет завязи, а плоды остановятся в росте, тогда нужно применить калийно-фосфорное удобрение. Впрочем, если огурцы правильно посадить и поливать, то никаких проблем не будет.