Головна причина порожнистості огірків у надлишку азоту й нестачі фосфору та калію, пише 24 Канал з посиланням на Agromarket.

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Чому огірки пусті – причини

Саме тому так важливо перед посадкою подбати про родючий ґрунт. Азотними добривами не варто сильно захоплюватися, а от внесення калію та фосфору є обов’язковим. Калій допомагає формувати зав’язь, а фосфор – цвітіння.

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До ще однієї причини порожнечі овочів входить суха погода. Коли сильна спека триває впродовж тривалого часу, то огірки здатні гірчити, а всередині не буде водянистої м’якоті.



Огірки від пустоти всередині можна врятувати / Фото Pexels

Щоб врятувати урожай, дачники радять встановити крапельний полив, або ж користуватися лійкою, якщо грядка невеличка. Поливати рослини треба теплою та відстояною водою. Лити її треба під корінь, щоб вода не потрапляла на листя.

Як уникнути порожніх огірків

Насамперед треба звертати увагу на якісне насіння. Гібридні сорти стійкі до проблем та захворювань. Городники кажуть, що огірки погано ростуть на бідних, глиняних та піщаних грядках, тому перед посадкою місце треба удобрити органікою.

Висаджувати у відкритий ґрунт огірки треба тоді, коли грядки добре прогріються, оскільки перепади денної та нічної температури сильно впливають на урожай. Температура ґрунту повинна бути не нижчою за +15°С.

До слова! Щоб огірки виросли соковитими й хрусткими, важливо дотримуватися певних правил. Є одна фатальна помилка, яка здатна пошкодити корені огірків. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Якщо ж кущі почнуть жовтіти, не буде зав’язі, а плоди зупиняться в рості, тоді потрібно застосувати калійно-фосфорне добриво. Втім, якщо огірки правильно посадити й поливати, то жодних проблем не буде.