Слизни и улитки исчезнут за день: лучшие способы на любой бюджет

Слизни и улитки – это неочевидные угрозы для огорода, которые, впрочем, могут попортить немало урожая. И для того, чтобы защититься от них, нужно вовремя понять, как с ними бороться.

Слизни и улитки питаются листьями, овощами, цветами и ягодами, а также оставляют после себя неприятные следы из слизи – и поэтому они и получили свое название, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аграрии вместе".

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Как бороться со слизнями?

Борьбу со слизнями стоит вести от мая до июля – именно в этот период нужно стараться уничтожить как можно больше из них. Достичь этого можно уборкой куч листьев, трухлявых пеньков или веток, рыхлением почвы, скашиванием высокой травы и прополкой сорняков.

Кроме того, эффективным является также и ручной сбор моллюсков. Собирать их с растений и почвы нужно во влажную погоду, после дождя или рано утром по росе – именно тогда моллюски активно ползают по овощам и питаются.

Для сбора их механическим способом разложите на огороде мокрые куски шифера или тряпки – моллюски сползут к ним, и тогда их можно будет легко собрать вручную и уничтожить.

К слову, часто огородников беспокоят не только слизни. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от кротов на участке.



Слизней можно уничтожить народными методами / Фото Pexels

Еще один популярный способ – это использование свежего пива. Его нужно налить в обрезанную бутылку и поставить на огороде. Слизни сползут на запах, и тогда их можно будет собрать вручную. Но даже если вы пропустите какого-то, не беда – пиво высушит их внутри, и они погибнут.

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Но есть еще несколько народных методов, помогающих против слизней: