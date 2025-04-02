Распылите это на грядках весной: слизни даже не подползут

Слизни – это вечная проблема садоводов. Бороться с ними непросто, и они могут съесть значительную долю урожая.

Слизни на огороде – беда для дачника. Они не только неприятные, но и поедают клубнику, огурцы, салат и помидоры, а также некоторые цветы, сообщает 24 Канал. К счастью, всего одно элементарное средство может справиться с ними без особых проблем.

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Как избавиться от слизней на огороде очень быстро?

Есть несколько народных средств, которые могут быть полезными в борьбе со слизнями. По меньшей мере, вы можете использовать обычную кофейную гущу – ею нужно посыпать участки на огороде, где вредителей больше всего.

Слизни ненавидят кофе, и такая "еда" их только отпугнет. Так же работает и пепел – он является раздражителем для слизней, и поэтому вредители стараются избегать участков, где его заметят.

Эффективной многие огородники считают и яичную скорлупу – ее нужно перемолоть в крошку или просто растолочь на маленькие кусочки, чтобы оставались острые края. Тогда высыпьте скорлупу вокруг растений. Слизни, когда будут заползать внутрь, будут получать раны, и больше не будут возвращаться.

Кстати, часто неприятности на даче доставляют также птицы, которые устраивают гнезда в неудачных местах. Ранее мы уже рассказывали, как с этим можно бороться.

А некоторые огородники подходят к уничтожению слизней более изобретательно – и создают пивные ловушки. Для этого нужно взять обычную банку или пластиковый стаканчик и наполнить их пивом. Приманку поставьте на грядках. Вредители заползут внутрь емкости, а потом просто утонут в напитке.

Кроме того, эффективным способом борьбы со слизнями считается посыпка грядок солью. Но с этим способом стоит быть невероятно осмотрительными – учитывайте, что соль повлияет не только на вредителей, но и на качество вашей почвы и не то, будут ли расти на ней потом растения.



Слизней можно легко прогнать с огорода / Фото Pexels

Рассыпать соль можно только на дорожках – если слизни наткнутся на нее, они получат обезвоживание и умрут.

Но среди всех этих вариантов есть еще два, которые особенно выделяются.

Как отпугнуть слизней морскими водорослями?

Морские водоросли – это средство, что не только улучшит ваш грунт, они также являются естественным репеллентом для слизней. Слизни в основном состоят из воды, и высокое содержание соли в водорослях не позволит им пройти через них, даже если с другой стороны водоросли есть пища. Поместите порошок из морских водорослей или сами водоросли вокруг растений, и тогда ни один слизень до них не доберется.

В сухую погоду свежие водоросли высыхают и становятся грубыми, и это еще больше повредит слизням.

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Как выгнать слизней чесночной водой?

Еще одно проверенное и эффективное средство от слизней – это чесночная вода. Это может показаться странным, и улитки будут реагировать на серу, которая содержится в чесноке, а также имеет чрезвычайно резкий запах.

Компоненты чеснока являются умеренно токсичными для слизней, а резкий запах будет раздражать улиток и сбивать их с толку. Для приготовления настоя поместите две головки чеснока в большую кастрюлю и варите несколько минут, пока он не станет мягким. Дайте воде остыть и разбавьте 2 столовые ложки раствора в 5 литрах воды. После этого опрыскивайте растения из пульверизатора.