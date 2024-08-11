Как вывести сорняки: сильные домашние средства, которые действительно помогают

Сорняки сильно надоедают, потому что трудно выводятся с огорода или двора и вредят росту овощей, или цветов. Иногда выведение сорняков – достаточно сложная задача, поэтому советуем выбрать один из домашних способов, которые действительно помогают.

Самыми эффективными средствами от комаров считаются растворы на основе лимонного сока, соды, уксуса, кукурузной муки или других не менее действенных средств.

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Средство с лимонным соком

Выжмите 5 лимонов и налейте сок в бутылку с распылителем на сорняки. Лимонная кислота просочится в листья и стебли и высушит сорняк.

Средство с содой и уксусом

250 граммов соды надо смешать с 5 стаканами уксуса. К этому раствору добавьте несколько капель лимонного сока. Смесью опрыскайте сорняки из пульверизатора.

Средство с кипятком

Кипяток способен эффективно вывести сорняки. Прополите место между плитами и залейте кипяченой водой. Эту процедуру надо повторять регулярно.



Кипяток способен избавить от сорняков / Фото Pexels

Кукурузная мука

В период прорастания сорняков, ее надо равномерно распределить по поверхности почвы, а чтобы порошок прилип к растению, сверху легко полейте его водой.

Уксус

Смешайте 1 литр уксуса с 1 столовой ложкой жидкости для мытья посуды в пульверизаторе. Эту смесь надо распылить на сорняки.

Как предотвратить появление сорняков

Полив газона несколько раз в неделю приведет к быстрому росту сорняков. Глубокого полива достаточно будет два раза в неделю. И хоть ручная прополка достаточно трудоемкая, выдергивание сорняков увеличивает шанс на то, чтобы их быстрее вывести. Чтобы облегчить подкапывание, используйте садовый нож, чтобы полностью вытянуть сорняк.