Этот сорняк является худшим: вырывайте его, чтобы не загубить урожай

Некоторые сорняки способны настолько захватить грядку, что могут привести даже к уничтожению урожая. Среди всех сорняков есть один такой, от которого надо очень быстро избавиться, иначе он загубит весь участок.

Сорняки очень быстро растут и могут загубить все старания огородника, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию". Худшим врагом на огороде является осот, поэтому от него надо немедленно избавляться.

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Как избавиться от сорняка осот

Осот забирает все важные микроэлементы из почвы для собственного роста. Сорняк вытягивает влагу и все вещества, которыми должны питаться овощи. Если растения растут вместе с осотом, то начинают отставать в росте и развитии и даже теряют вкус плодов. Сорняк выделяет токсичные вещества через корни, которые блокируют развитие других растений.

Корневая система осота настолько живая, что если ее повредить тяпкой, то каждая частичка разрастется и начнет расти новый сорняк. Перекопка земли лишь усугубляет проблему.



Сорняк осот может уничтожить урожай / Фото Pexels

Огородники призывают не дать сорняку зацвести, поскольку после этого от него будет очень трудно избавиться. Семена разнесется ветром и начнет еще больше расти. Лучшее, что можно сделать – вырвать растение с корнем еще до начала цветения.

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Избавиться от осота можно с помощью мульчи (солома, опилки, трава). Она блокирует свет, предотвращая рост сорняков. Также для грядок с высоким риском заражения стоит применять черную агропленку. Естественным способом вытеснить азот можно с помощью сидератов, которые забирают у сорняков пространство и питательные вещества.

Также следует запомнить, что осот нельзя вырывать после дождя с влажной грядки, потому что это только ускорит распространение сорняка.