Как уберечь растения от тли: через 3 минуты паразиты осыпаются

Тля является опасным вредителем, который поражает растения. Чаще всего мелких паразитов можно заметить на цветах, которые высасывают соки из побегов и листьев. Тля ослабляет растения, переносит заболевания и выделяет вещества, которые способствуют развитию грибков.

В жаркое время года тля может атаковать растение за несколько дней, поэтому время от времени надо проверять их на наличие вредителей, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Огородницы из Одессы".

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Дачница рассказала, что избавиться от паразитов можно очень просто в домашних условиях, даже без дорогих химикатов. Она привела 3 примера доступных средств, которые сама проверила на практике.

Шампунь от блох

Огородница советует приобрести обычный шампунь от блох для собак или кошек. В 5 литрах воды надо развести 2 столовые ложки этого шампуня и тщательно опрыскать растение, не забывая об обратной стороне листьев. Средство не является токсичным, поэтому можно быть без респиратора и перчаток.



От тли можно легко избавиться / Фото Pexels

Нашатырь и молочная сыворотка

Этот раствор прекрасно отгоняет тлю. Для средства понадобится 1 литр молочной сыворотки и 2 столовые ложки нашатыря. Все это надо развести в 10 литрах воды. Огородница советует смесь использовать сразу после приготовления.

Масло и мыло

Это эффективное средство хорошо прилипает к листьям, поэтому обеспечивает максимальный контакт с вредителем. Для создания раствора нужно 100 граммов хозяйственного мыла и 1 столовая ложка растительного масла. Все это надо развести в 10 литрах воды и опрыскивать средством растения.

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В своем видеоролике огородница отметила, что эти средства действительно имеют эффект, поэтому уже через несколько минут после использования домашних средств, тля поотпадает с растений.