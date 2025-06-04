Как уберечь растения от тли: через 3 минуты паразиты осыпаются
- Дачница предлагает три средства от тли: шампунь от блох, нашатырь с молочной сывороткой, масло с мылом.
- Эффективность средств подтверждена практикой, тля осыпается через несколько минут после применения.
Тля является опасным вредителем, который поражает растения. Чаще всего мелких паразитов можно заметить на цветах, которые высасывают соки из побегов и листьев. Тля ослабляет растения, переносит заболевания и выделяет вещества, которые способствуют развитию грибков.
В жаркое время года тля может атаковать растение за несколько дней, поэтому время от времени надо проверять их на наличие вредителей, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Огородницы из Одессы".
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Дачница рассказала, что избавиться от паразитов можно очень просто в домашних условиях, даже без дорогих химикатов. Она привела 3 примера доступных средств, которые сама проверила на практике.
Шампунь от блох
Огородница советует приобрести обычный шампунь от блох для собак или кошек. В 5 литрах воды надо развести 2 столовые ложки этого шампуня и тщательно опрыскать растение, не забывая об обратной стороне листьев. Средство не является токсичным, поэтому можно быть без респиратора и перчаток.
От тли можно легко избавиться / Фото Pexels
Нашатырь и молочная сыворотка
Этот раствор прекрасно отгоняет тлю. Для средства понадобится 1 литр молочной сыворотки и 2 столовые ложки нашатыря. Все это надо развести в 10 литрах воды. Огородница советует смесь использовать сразу после приготовления.
Масло и мыло
Это эффективное средство хорошо прилипает к листьям, поэтому обеспечивает максимальный контакт с вредителем. Для создания раствора нужно 100 граммов хозяйственного мыла и 1 столовая ложка растительного масла. Все это надо развести в 10 литрах воды и опрыскивать средством растения.
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В своем видеоролике огородница отметила, что эти средства действительно имеют эффект, поэтому уже через несколько минут после использования домашних средств, тля поотпадает с растений.