Ее больше не будет: как избавиться от тли в саду

Чем больше муравьев завелось в вашем саду, тем большей вероятность является того, что в саду появятся тли. От них можно легко избавиться, не навредив любимым растениям. Надо всего лишь знать несколько действенных секретов.

Тлей выращивают муравьи ради получения медвяной росы, которую они забирают в свое гнездо для кормления членов колонии. Бороться с муравьями и тлей порой задача не достаточно простая, но если знать определенные хитрости, то с проблемой можно справиться.

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Первым делом надо прогнать с огорода муравьев. Чем меньше их будет, тем с большей вероятностью ваши растения будет обходить тля.

Как избавиться от муравьев с огорода

Мята

Растение имеет сильный запах, который отпугивает муравьев и тлей. Высаживайте ее рандомно возле растений, чтобы создать определенный барьер.

Лаванда

Это растение приятно пахнет, но отпугивает своим запахом муравьев и тлей. Выращивайте ее на клумбах или в горшках.

Пижма

Дачники уже знают, что это растение-репеллент позволяет отпугивать насекомых. Используйте ее как мульчу или добавляйте в компост.

Кроме растений, можете воспользоваться еще несколькими действенными ингредиентами – кофейной гущей, цитрусовыми и корицей.

Кофейная гуща

Она способствует детоксикации почвы, поэтому способна отпугнуть некоторых насекомых благодаря своему сильному аромату.



От тли избавляет кофейная гуща / Фото Unsplash

Цитрусовые

Используйте кожуру лимонов или апельсинов, поскольку они имеют сильный запах, который сможет легко отпугнуть муравьев.

Корица

В ней содержатся антисептические и репеллентные свойства, которые прекрасно помогают бороться с муравьями и тлей.

Садоводы говорят, что даже регулярное смывание водой тлей, которые сидят на листьях растений – уменьшает их количество. Впрочем помните, что не все муравьи являются вредителями. Они играют важную роль в экосистеме: помогают аэрировать почву, бороться с вредителями и способствовать круговороту питательных веществ.