Чтобы все другие комнаты, которые расположены рядом с кухней не набрались резких запахов, предлагаем быстрые методы, которые мгновенно улучшат аромат на кухне, пишет 24 Канал. Конечно же, сначала нужно открыть окно, чтобы вонь вышел из кухни, а дальше окончательно выведите запах советами, с которыми поделились известные хозяйки.

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Ароматическая свеча

Чтобы во время ужина на кухне вкусно пахло, после того, как кухня наполнится свежим воздухом – зажгите ароматическую свечу, которая поможет замаскировать запах.

Лимонный пар

Нейтрализовать неприятные запахи можно с помощью лимонного пара. Фрукт нужно разрезать пополам и опустить в кипящую воду и варить в течение 10 минут. Для того, чтобы эффект был еще лучше – добавьте внутрь столовую ложку соды.



Вывести вонь из кухни очень легко / Фото Pexels

Чайные пакетики

Хорошо поглощает влагу и запахи обычный чай, поэтому разложите его на кухне. Для этого способа подойдет даже самый дешевый чай. После того, как чайные пакетики впитают в себя запах, использовать их для заваривания нельзя.

Освежитель воздуха

В бутылке с распылителем надо смешать смесь воды, эфирных масел и растительных экстрактов. Все хорошо перемешайте и сбрызните хорошо кухню, когда в ней будет ощущаться неприятный запах.

Духи

После проветривания кухни, вместо освежителя можно воспользоваться духами. Сбрызните несколько раз ими ватные диски и расставьте их на кухне.