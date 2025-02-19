Щоб всі інші кімнати, які розташовані поруч з кухнею не набралися різких запахів, пропонуємо швидкі методи, які миттєво покращать аромат на кухні, пише 24 Канал. Звісно ж, спочатку потрібно відчинити вікно, щоб сморід вийшов з кухні, а далі остаточно виведіть запах порадами, з якими поділилися відомі господині.

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Ароматична свічка

Щоб під час вечері на кухні смачно пахнуло, після того, як кухня наповниться свіжим повітрям – запаліть ароматичну свічку, яка допоможе замаскувати запах.

Лимонна пара

Нейтралізувати неприємні запахи можна за допомогою лимонної пари. Фрукт потрібно розрізати навпіл та опустити в киплячу воду й варити впродовж 10 хвилин. Для того, щоб ефект був ще кращим – додайте всередину столову ложку соди.



Вивести сморід з кухні дуже легко / Фото Pexels

Чайні пакетики

Добре поглинає вологу та запахи звичайний чай, тому порозкладайте його на кухні. Для цього способу підійде навіть найдешевший чай. Після того, як чайні пакетики вберуть в себе запах, використовувати їх для заварювання не можна.

Освіжувач повітря

У пляшці з розпилювачем треба змішати суміш води, ефірних олій та рослинних екстрактів. Усе добре перемішайте та збризніть добре кухню, коли в ній буде відчуватися неприємний запах.

Парфуми

Після провітрювання кухні, замість освіжувача можна скористатися парфумами. Бризніть кілька разів ними ватні диски й розставте їх на кухні.