Как быстро вывести вши из волос: это важно знать

Вши на волосах встречаются крайне редко, поскольку все заботятся о чистоте и здоровье волос. Впрочем, случаи бывают разными, поэтому если такая неприятность уже произошла, то ее можно достаточно быстро решить.

Есть несколько естественных методов выведения вшей, которые можно провести в домашних условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Tua Saúde. Эти методы помогут вывести паразитов с минимальными побочными эффектами.

Читайте также Волосы будут чистыми неделю: простые лайфхаки, чтобы голова не жирнилась

Помойте волосы уксусом

Сначала вымойте волосы смесью уксуса и теплой воды. Уксус способствует уничтожению вшей и гнид. Нужно лишь смешать стакан уксуса со стаканом воды. Всю эту смесь надо тщательно распределить по всей коже головы, а потом накрыть волосы шапочкой и оставить на 30 минут, а дальше смойте все привычным шампунем.

Нанесение эфирных масел

Далее на кожу головы надо нанести различные эфирные масла, которые не только убьют вшей резким запахом, но и улучшат состояние волос благодаря питательным свойствам масел. Смешайте 50 миллиграммов кокосового масла с 2 каплями масла чайного дерева, с 2 каплями масла иланг-иланга и 50 миллиграммами яблочного уксуса.

Эту смесь нужно нанести на волосы и кожу головы, накрыть шапочкой и оставить действовать на 20 минут, а потом смыть все и еще раз помыть шампунем.

Расчесывание волос

Важной частью борьбы с паразитами является физическое удаление вшей и гнид. Нужно расчесать волосы расческой с мелкими зубцами, тщательно пройдя каждую секцию. Есть даже электрическая расческа для вшей, которая является смертельной для вшей.



Волосы надо тщательно расчесать / Фото Pexels

Стирка одежды в горячей воде

Паразиты могут передаваться даже через контакт с вещами, с которыми вы контактировали. Чтобы повторно не заразиться, нужно тщательно постирать все вещи, которые контактировали с пораженной кожей головы. К таким вещам относится постельное белье, мягкие игрушки, резинки для волос и одежда. Чтобы уничтожить вшей, гнид и яйца вещи надо стирать в горячей воде при температуре не менее 60°C.

Интересно! Є техника мытья волос ко-вошинг. Метод подходит для волнистых, вьющихся и окрашенных волос. Что это такое читайте в нашем материале.

Повторите все через 9 дней

Жизненный цикл вшей составляет 9 дней, поэтому если после обработки остались некоторые гниды, то через 9 дней вылупятся вши, поэтому все вышеупомянутые действия придется применить еще раз.