Як швидко вивести воші з волосся: це важливо знати

Воші на волоссі зустрічаються вкрай рідко, оскільки всі дбають за чистотою та здоров’ям волосся. Втім, випадки бувають різними, тому якщо така прикрість вже сталася, то її можна досить швидко вирішити.

Є кілька природних методів виведення вошей, які можна провести в домашніх умовах, пише 24 Канал з посиланням на Tua Saúde. Ці методи допоможуть вивести паразитів з мінімальними побічними ефектами.

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Помийте волосся оцтом

Спочатку вимийте волосся сумішшю оцту й теплої води. Оцет сприяє знищенню вошей та гнид. Потрібно лише змішати склянку оцту зі склянкою води. Всю цю суміш треба ретельно розподілити по всій шкірі голови, а тоді накрити волосся шапочкою й залишити на 30 хвилин, а далі змийте все звичним шампунем.

Нанесення ефірних олій

Далі на шкіру голови треба нанести різні ефірні олії, які не лише вб’ють вошей різким запахом, але й покращать стан волосся завдяки живильним властивостям олій. Змішайте 50 міліграмів кокосової олії з 2 краплями олії чайного дерева, з 2 краплями олії іланг-ілангу та 50 міліграмами яблучного оцту.

Цю суміш потрібно нанести на волосся та шкіру голови, накрити шапочкою та залишити діяти на 20 хвилин, а тоді змити все й ще раз помити шампунем.

Розчісування волосся

Важливою частиною боротьби з паразитами є фізичне видалення вошей та гнид. Потрібно розчесати волосся гребінцем з дрібними зубцями, ретельно пройшовши кожну секцію. Є навіть електричний гребінець для вошей, який є смертельним для вошей.



Волосся треба ретельно розчесати / Фото Pexels

Прання одягу в гарячій воді

Паразити можуть передаватися навіть через контакт з речима, з якими ви контактували. Щоб повторно не заразитися, потрібно ретельно випрати всі речі, які контактували з ураженою шкірою голови. До таких речей належить постільна білизна, м’які іграшки, гумки для волосся та одяг. Щоб знищити вошей, гнид та яйця речі треба прати у гарячій воді за температури не менше 60°C.

Цікаво! Є техніка миття волосся ко-вошінг. Метод підходить для хвилястого, кучерявого та фарбованого волоссяю. Що це таке читайте у нашому матеріалі.

Повторіть все через 9 днів

Життєвий цикл вошей становить 9 днів, тому якщо після обробки залишилися деякі гниди, то через 9 днів вилупляться воші, тому всі вищезазначені дії доведеться застосувати ще раз.