Вывести змей со двора возможно: чего больше всего боятся пресмыкающиеся

Змеи во дворе представляют опасность, поэтому пресмыкающихся нужно немедленно прогнать. В летнее время они могут находиться даже на частных участках, в высоких травах и кустарниках, поэтому надо быть очень осторожными, чтобы не наткнуться на ядовитую гадюку.

Впрочем, даже безобидные ужи способны вызвать панику, поскольку вызывают у людей значительные переживания, пишет 24 Канал. Садоводы знают несколько действенных методов, которые позволят прогнать пресмыкающихся с вашего участка.

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Змеи боятся людей, шума и шума, но если участок неопрятный, то они способны поселиться в садах, огородах и даже клумбах с цветами. Также пресмыкающиеся любят быть в захламленных малинниках, возле скопления мусора, компоста и кучи навоза.

Как вывести змей

Все пресмыкающиеся очень не любят резких ароматов, поэтому по всему участку можно разложить куски ткани, пропитанные бензином.

Помогают прогнать ужей и полозов со двора коты и собаки, поскольку змеи их сильно боятся.



Советы, которые помогут вывести змей / Фото Pexels

Самым эффективным методом против змей являются специальные приборы для отпугивания пресмыкающихся, которые помогут избавиться от них с участка навсегда. Эти устройства нужно вставить в землю. Они бывают ультразвуковыми, вибрационными и шумовыми и делают пребывание пресмыкающихся на участке невыносимым.

Отпугнуть змей может обычный шум бензопилы или газонокосилки. Регулярные шумные работы в саду сделают пребывание змей во дворе или в саду невозможным, поэтому они убегут.

К слову! Убивать змей нельзя ни в коем случае. Почему это не следует делать – рассказали в нашем материале.

Помогают против змей даже определенные растения. Пресмыкающиеся не любят запаха хризантем, чеснока, полыни, базилика, бархатцев. Посадите эти растения на огороде или клумбе, чтобы отпугнуть ужей, полозов и гадюк.