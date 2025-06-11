Вивести змій з подвір'я можливо: чого найбільше бояться плазуни

Змії на подвір’ї становлять небезпеку, тому плазунів потрібно негайно прогнати. У літню пору вони можуть перебувати навіть на приватних ділянках, у високих травах та чагарниках, тому треба бути дуже обережними, щоб не натрапити на отруйну гадюку.

Втім, навіть нешкідливі вужі здатні викликати паніку, оскільки викликають в людей значні переживання, пише 24 Канал. Садівники знають кілька дієвих методів, які дозволять прогнати плазунів з вашої ділянки.

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Змії бояться людей, шуму та галасу, але якщо ділянка неохайна, то вони здатні оселитися в садах, городах та навіть клумбах з квітами. Також плазуни люблять бути в захаращених малинниках, біля скупчення сміття, компосту та купи гною.

Як вивести змій

Усі плазуни дуже не люблять різких ароматів, тому по всій ділянці можна розкласти шматки тканини, що просочені бензином.

Допомагають прогнати вужів і полозів з подвір’я коти та собаки, оскільки змії їх сильно бояться.



Поради, які допоможуть вивести змій / Фото Pexels

Найефективнішим методом проти змій є спеціальні прилади для відлякування плазунів, які допоможуть позбутися їх з ділянки назавжди. Ці пристрої потрібно вставити у землю. Вони бувають ультразвуковими, вібраційними та шумовими й роблять перебування плазунів на ділянці нестерпним.

Відлякати змій може звичайний шум бензопили чи газонокосарки. Регулярні шумні роботи в саду зроблять перебування змій на подвір’ї чи в саду неможливим, тож вони втечуть.

До слова! Вбивати змій не можна в жодному разі. Чому це не слід робити – розповіли у нашому матеріалі.

Помічними проти змій є навіть певні рослини. Плазуни не люблять запаху хризантем, часнику, полину, базиліку, чорнобривців. Посадіть ці рослини на городі чи клумбі, щоб відлякати вужів, полозів і гадюк.