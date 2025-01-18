Вследствие трения волос через одежду или пластиковые щетки вырабатывается статическое электричество, пишет 24 Канал со ссылкой на "Окна". А еще значительное влияние имеет перепад температуры.

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Как остановить электризацию волос

Чтобы волосы не были поврежденными и сухими их надо подпитывать с помощью масок, кондиционеров и масел. В зимнее время обязательно прячьте волосы под шапку, чтобы защитить их от переохлаждения. Дополнительный защитный объем создают термозащитные спреи, сыворотки и масла. В магазинах продается антистатический спрей, поэтому его стоит купить, чтобы убрать лишнюю статику.



Электризации волос можно легко избежать / Фото Pexels

Что делать, чтобы волосы меньше электризовались

Обратите внимание на воздух в комнате. Батареи и любые другие приборы обогрева пересушивают воздух, поэтому волосы становятся сухими. Именно поэтому специалисты советуют использовать увлажнители, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха.

Покупайте качественные головные уборы. Шапки из искусственных материалов приводят к тому, что волосы начинают электризоваться сильнее.

Избегайте сушки волос феном, или используйте прохладный воздух. Горячий способен пересушить волосы, способствует их тусклости и ломкости.

Пользуйтесь вместо щетки расческой. У нее большее расстояние между зубцами, поэтому это приведет к меньшему трению и электризации волос.

Завершайте мытье головы прохладной водой. Это поможет закрыть волосяные чешуйки и сделает волосы шелковистыми, уменьшая дальнейшее трение.

Не забывайте о достаточном употреблении воды, поскольку волосы должны получать воду не только извне, но и изнутри.