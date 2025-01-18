Внаслідок тертя волосся через одяг чи пластикові щітки виробляється статична електрика, пише 24 Канал з посиланням на "Вікна". А ще значний вплив має перепад температури.

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Як зупинити електризацію волосся

Щоб волосся не було пошкодженим та сухим його треба підживлювати за допомогою масок, кондиціонерів та олійок. У зимову пору обов’язково ховайте волосся під шапку, щоб захистити його від переохолодження. Додатковий захисний об’єм створюють термозахисні спреї, сироватки та олійки. У магазинах продається антистатичний спрей, тож його варто купити, щоб прибрати зайву статику.



Електризації волосся можна легко уникнути / Фото Pexels

Що робити, щоб волосся менше електризувалося

Зверніть увагу на повітря у кімнаті. Батареї та будь-які інші прилади обігріву пересушують повітря, тож волосся стає сухим. Саме тому фахівці радять використовувати зволожувачі, щоб підтримувати оптимальний рівень вологості повітря.

Купуйте якісні головні убори. Шапки зі штучних матеріалів призводять до того, що волосся починає електризуватися сильніше.

Уникайте сушіння волосся феном, або використовуйте прохолодне повітря. Гаряче здатне пересушити волосся, сприяє його тьмяності та ламкості.

Користуйтеся замість щітки гребінцем. У нього більша відстань між зубцями, тож це призведе до меншого тертя й електризування волосся.

Завершуйте миття голови прохолодною водою. Це допоможе закрити волосяні лусочки й зробить волосся шовковистим, зменшуючи подальше тертя.

Не забувайте про достатнє вживання води, оскільки волосся повинне отримувати воду не лише ззовні, але й зсередини.