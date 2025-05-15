Что делать, если на яблоне появился черный рак: вот способ спасти дерево

Яблони – это популярные деревья, которые можно найти чуть ли не в каждом украинском саду. Впрочем, к сожалению, довольно часто они страдают от различных заболеваний, одним из которых является и черный рак.

Черный рак – это опасное заболевание, что может поразить ваш сад, и как только вы заметите первые его признаки, действовать нужно немедленно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agrodream.

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Что такое черный рак яблони?

Черный рак – это инфекционное заболевание, что вызывают грибки и бактерии. Чаще всего его можно увидеть в регионах, где случаются резкие изменения температуры, и на самом деле может задеть любой сад.

Приводит заболевание к потере урожая и качества яблонь, но в конце концов, если ничего не делать, может уничтожить все яблони. Споры черного рака сохраняются даже при сильных морозах, могут оставаться в опавших листьях или гнилых плодах, а также проникают в трещины коры.

Поэтому первое, что нужно запомнить – в ноябре сад нужно убирать очень тщательно, чтобы предотвратить заражение.

Как обнаружить черный рак на яблоне?

На ранней стадии определить заболевание достаточно трудно. Но как только весной растаял снег, стоит осмотреть все деревья. Вот несколько основных признаков:

Кора . Когда деревья в состоянии покоя, нужно проверить, нет ли ран и трещин на стволе. Поражение черным раком проявляется маленькими точками вокруг ран, что расположены кругами. В более активной стадии болезни ствол и крупные ветви покрываются глубокими черными пятнами с фиолетовым или коричневым отливом.

. Когда деревья в состоянии покоя, нужно проверить, нет ли ран и трещин на стволе. Поражение черным раком проявляется маленькими точками вокруг ран, что расположены кругами. В более активной стадии болезни ствол и крупные ветви покрываются глубокими черными пятнами с фиолетовым или коричневым отливом. Цветки . На лепестках цветков начнут появляться бурые пятна. Цветок деформируется и становится черным изнутри.

. На лепестках цветков начнут появляться бурые пятна. Цветок деформируется и становится черным изнутри. Плоды . Активное их заражение начинается, когда яблоки уже наливаются. На плодах появляются черные гнилостные точки, которые быстро увеличиваются, покрываются спорами, и в конце концов поглощают целый плод, из-за чего он становится черным.

. Активное их заражение начинается, когда яблоки уже наливаются. На плодах появляются черные гнилостные точки, которые быстро увеличиваются, покрываются спорами, и в конце концов поглощают целый плод, из-за чего он становится черным. Листья. На нем появляются пятна темно-коричневого или красного цвета. Они расширяются и превращаются в серый налет, вызывая высушивания и опадения листьев.



Черный рак может быстро уничтожить яблоню / Фото Pexels

Как лечить черный рак?

Лечение дает хороший результат, если начать его на ранних стадиях болезни. А вот если стадия черного рака запущена, тогда советуют просто убрать дерево, ведь вылечить его уже не удастся.

Ветки, пораженные раком, нужно полностью удалить, а черные участки коры убирают со здоровой древесины стамеской. Также нужно убрать и больные листья и плоды. После этого обработайте пораженные участки масляной краской или садовым варом.

Все пораженные частицы дерева нужно сжечь, чтобы не вызвать дальнейшее заражение. Обработать нужно все возможные участки – включая листья и почву рядом с деревом, чтобы не допустить выживания спор.

Используют антисептические средства, особенно фунгициды и те препараты, содержащие медь. Также советуют обработать весь сад средствами против грибка.

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Но химические средства против грибка могут накапливаться в растении, и в конце концов это будет представлять опасность. Поэтому многие огородники пытаются справиться с проблемой народными средствами. Вот несколько наиболее эффективных: