Почти все типы тюля подлежат для стирки в стиральной машинке, только с органзой следует быть осторожными, поэтому ее лучше стирать руками. Перед тем, как использовать ручную стирку или стиральную машину, тюль стоит подготовить к процессу.

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Замочите тюль на 30 минут в тазу с комнатной температурой воды, предварительно растворив в ней несколько ложек соли. Вынув ее, дайте жидкости стечь и тогда приступайте к основному процессу стирки.

Как постирать тюль вручную

Для того, чтобы тюль был белоснежным, стирайте его в определенной последовательности. Наберите в таз теплую воду и добавьте туда моющее средство. Поместите туда ткань, оставьте на несколько минут, а тогда аккуратно стирайте, отжимая ткань.

Воду важно сменить 2 – 3 раза. Прополоскать и повесить сушиться на свежий воздух. Гладить тюль лучше влажный, поскольку после того, как он полностью выхоснет, будет трудно разгладить складки.

Тюль легко отстирывается, если знать некоторые секреты
Тюль легко отстирывается, если знать некоторые секреты / Фото Pexels

Как постирать тюль в стиральной машинке

После того, как тюль замочился в соли, загрузите изделие в специальный мешок или наволочку из хлопка и только после этого кладите в барабан. В отсек налейте жидкое моющее средство, а при необходимости можете добавить кислородный отбеливатель.

Народные средства от серости и желтизны

Некоторые народные средства справляются с желтизной или серостью ничем не хуже химии, поэтому выберите для себя любой из приведенных ниже вариантов.

Кухонная соль. Возвращает белый цвет и устраняет жирные пятна. В 10 литрах воды растворите полстакана соли и стирального порошка. В этом растворе тюль надо замочить на 20 минут.

Пищевая сода. С помощью этого метода старый тюль станет, как новый. В 5 литрах разведите 2 столовые ложки соды и добавьте столько же порошка. Изделие надо замочить на 30 минут.

Нашатырный спирт. Используйте этот метод, если вам надо избавиться от серости и желтизны. На 5 литров теплой воды возьмите 30 миллиграммов нашатырного спирта и 50 миллиграммов перекиси водорода. Замочите тюль на полчаса.

Синька. К 10 литрам воды добавьте один колпачок синьки и разведите. Выстиранный тюль надо поместить в раствор на 15 минут, а затем прополоскать.

Борная кислота. В этом растворе стоит замачивать тюль, который пожелтел. 60 миллиграммов борной кислоты растворите в 10 литрах воды и оставьте на 2 часа. После этого прополощите.

Химические средства для стирки

Для того, чтобы постирать тюль, можно также воспользоваться бытовой химией. Различные загрязнения и пятна хорошо выводит отбеливатель. Лучшим для стирки тюли считается кислородный отбеливатель, поскольку в его состав входит перекись водорода. Для этого замочите тюль с бытовым средством в вод на 30 минут, а потом просто прополощите.