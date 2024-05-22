Майже всі типи тюлю підлягають для прання в пральній машинці, лише з органзою слід бути обережними, тому її краще прати руками. Перед тим, як використовувати ручне прання чи пральну машину, тюль варто підготувати до процесу.

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Замочіть тюль на 30 хвилин в тазі з кімнатною температурою води, попередньо розчинивши в ній кілька ложок солі. Вийнявши її, дайте рідині стекти і тоді приступайте до основного процесу прання.

Як випрати тюль вручну

Для того, щоб тюль був білосніжним, періть його в певній послідовності. Наберіть в таз теплу воду та додайте туди миючий засіб. Помістіть туди тканину, залишіть на кілька хвилин, а тоді акуратно періть, віджимаючи тканину.

Воду важливо змінити 2 – 3 рази. Прополоскати та повісити сушитися на свіже повітря. Прасувати тюль краще вологий, оскільки після того, як він повністю вихосне, буде важко розпрасувати складки.



Тюль легко відпирається, якщо знати деякі секрети / Фото Pexels

Як випрати тюль в пральній машинці

Після того, як тюль замочився в солі, завантажне виріб у спеціальний мішок чи наволочку з бавовни і лише після цього кладіть в барабан. У відсік налийте рідкий миючий засіб, а за необхідності можете додати кисневий відбілювач.

Народні засоби від сірості та жовтизни

Деякі народні засоби справляються з пожовтілістю чи сірістю нічим не гірше хімії, тому оберіть для себе будь-який з наведених нижче варіантів.

Кухонна сіль. Повертає білий колір та усуває жирні плями. У 10 літрах води розчиніть пів склянки солі та прального порошку. У цьому розчині тюль треба замочити на 20 хвилин.

Харчова сода. За допомогою цього методу старий тюль стане, як новий. У 5 літрах розведіть 2 столові ложки соди та додайте стільки ж порошку. Виріб треба замочити на 30 хвилин.

Нашатирний спирт. Використовуйте цей метод, якщо вам треба позбутися сірості та жовтизни. На 5 літрів теплої води візьміть 30 міліграмів нашатирного спирту та 50 міліграмів перекису водню. Замочіть тюль на пів години.

Синька. До 10 літрів води додайте один ковпачок синьки та розведіть. Випраний тюль треба помістити в розчин на 15 хвилин, а потім прополоскати.

Борна кислота. У цьому розчині варто замочувати тюль, який пожовкнув. 60 міліграмів борної кислоти розчиніть в 10 літрах води та залишіть на 2 години. Після цього прополощіть.

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Хімічні засоби для прання

Для того, щоб випрати тюль, можна також скористатися побутовою хімією. Різноманітні забруднення та плями добре виводить відбілювач. Найкращим для прання тюлі вважається кисневий відбілювач, оскільки до його складу входить перекис водню. Для цього замочіть тюль з побутовим засобом у вод на 30 хвилин, а потім просто прополощіть.