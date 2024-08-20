Лимонный сок содержит кислоту, которая помогает в стирке, а ярко выраженный запах может улучшить ароматизацию воздуха в доме. Знаменитая специалист Марта Стюарт рассказала несколько лайфхаков, которые помогут воспользоваться лимоном не только для чая, но и найти им достойное применение в доме.

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Натуральный ароматизатор

Если в доме будут нежелательные запахи – замаскируйте их лимоном. Для этого надо в кастрюле прокипятить 6 – 7 лимонных ломтиков и горсть гвоздики. Эта смесь придаст лимонной свежести.

Очистка меди

Со временем медные изделия начинают тускнеть, однако вернуть изделиям прежнее состояние можно с помощью лимона. Окуните его в небольшую миску с солью, а затем натрите смесью медь. После очистки смойте все остатки и вытрите предмет насухо.

Осветлит белую одежду

Чтобы создать отбеливатель из лимона, кастрюлю надо наполнить водой и добавить в нее несколько ломтиков лимона, доведите до кипения. Далее огонь выключите и поставьте в кастрюлю белье. Оставьте его там на ночь или на несколько часов, а после замачивания постирайте одежду.



Лимон помогает в быту / Фото Pexels

Удаляет стойкие пятна

Если у вас есть вещи с пятнами, которые никак не могут исчезнуть, то замочите загрязненный участок в лимонном соке на час. Лучше всего этот метод помогает от пятен чая, ягод и кофе. В случае, если пятно все еще останется – намочите участок и сделайте пасту из одинаковых частей соды и воды и аккуратно потрите загрязненный участок.

Предотвращает окисление фруктов

Чтобы бананы, яблоки, авокадо или другие фрукты в разрезанном виде не чернели – сбрызните их лимонным соком.

Очищает разделочную доску

На доске от чеснока и лука может остаться неприятный запах. Чтобы очистить поверхность, вам надо разрезанным лимоном протереть доску и оставить так на 20 минут, а затем смыть.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Уменьшает плохой запах в мусорнике

Иногда в мусорнике может быть довольно плохой запах. Чтобы он не замерз всю кухню, бросьте внутрь половину лимона с 1 столовой ложкой пищевой соды. Это в разы поможет уменьшить неприятный запах.

Почистит микроволновую печь

Микроволновая печь может загрязняться и терять со временем белоснежность. В таком случае ее надо очистить, растворив 4 столовые ложки лимонного сока в стакане воды. Поставьте этот стакан на 5 минут в микроволновку и включите ее. Такой лайфхак эффективно увлажнит стенки, поэтому вам будет гораздо легче ее отчистить.

Удаляет ржавчину

Легкую поверхностную ржавчину поможет удалить лимонный сок. На ножницы или нож выжмите лимонный сок, посыпьте солью, а затем протрите. После отчистки вытрите насухо, чтобы предотвратить дальнейшую ржавчину.