Лимонний сік містить кислоту, яка допомагає в пранні, а яскраво виражений запах може покращити ароматизацію повітря в оселі. Знаменита фахівчиня Марта Стюарт розповіла кілька лайфхаків, які допоможуть скористатися лимоном не лише для чаю, але й знайти їм гідне застосування в оселі.

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Натуральний ароматизатор

Якщо в оселі будуть небажані запахи – замаскуйте їх лимоном. Для цього треба у каструлі прокип’ятити 6 – 7 лимонних скибочок та жменю гвоздики. Ця суміш надасть лимонної свіжості.

Очищення міді

З часом мідні вироби починають тьмяніти, однак повернути виробам попередній стан можна за допомогою лимона. Занурте його в невеличку миску з сіллю, а потім натріть сумішшю мідь. Після очищення змийте всі залишки та витріть предмет насухо.

Висвітлить білий одяг

Щоб створити відбілювач з лимона, каструлю треба наповнити водою та додати до неї кілька скибочок лимона, доведіть до кипіння. Далі вогонь вимкніть та поставте в каструлю білизну. Залишіть її там на ніч чи на кілька годин, а після замочування виперіть одяг.



Лимон допомагає в побуті / Фото Pexels

Видаляє стійкі плями

Якщо у вас є речі з плямами, які ніяк не можуть зникнути, то замочіть забруднену ділянку в лимонному соці на годину. Найкраще цей метод допомагає від плям чаю, ягід та кави. У випадку, якщо пляма все ще залишиться – намочіть ділянку та зробіть пасту з однакових частин соди та води й акуратно потріть забруднену ділянку.

Запобігає окисленню фруктів

Щоб банани, яблука, авокадо чи інші фрукти в розрізаному вигляді не чорніли – збризніть їх лимонним соком.

Очищує обробну дошку

На дошці від часнику та цибулі може залишитися неприємний запах. Щоб очистити поверхню, вам треба розрізаним лимоном протерти дошку та залишити так на 20 хвилин, а потім змити.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Зменшує поганий запах у смітнику

Часом у смітнику може бути доволі поганий запах. Щоб він не засмердів усю кухню, вкиньте всередину половину лимона з 1 столовою ложкою харчової соди. Це в рази допоможе зменшити неприємний запах.

Почистить мікрохвильову піч

Мікрохвильова пічка може забруднюватися і втрачати з часом білосніжність. У такому випадку її треба очистити, розчинивши 4 столові ложки лимонного соку в склянці води. Поставте цю склянку на 5 хвилин в мікрохвильовку та увімкніть її. Такий лайфхак ефективно звололожить стінки, тож вам буде набагато легше її відчистити.

Видаляє іржу

Легку поверхневу іржу допоможе видалити лимонний сік. На ножиці чи ніж вичавіть лимонний сік, посипте сіллю, а потім протріть. Після відчищення витріть насухо, щоб запобігти подальшій іржі.