Ловчий пояс спасет от вредителей на деревьях: лайфхак, который точно сработает

Порой бывает, что на деревьях оседают немало вредителей, с которыми надо бороться, поскольку они способны повредить плоды. Садоводы борются с проблемой с помощью ловчих поясов, которые являются простыми в использовании.

Ловчий пояс – это специальная лента, которую обертывают вокруг ствола, пишет 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Она препятствует насекомым подниматься к кроне, где они могут отложить яйца. Такая ловушка действительно является эффективной и спасает деревья от повреждения.

Читайте также Слизни даже не приблизятся к грядкам: используйте это натуральное средство

Что нужно знать о ловчем поясе

Эта лента является физическим барьером для насекомых. Они могут попасть в ловушку и остаться на поясе, или вернуться обратно. Чаще всего дачники используют ловчие пояса в период активности гусениц, муравьев, тли и других вредителей.

До речі, знайти ловчі пояси за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Преимуществом ловчих поясов является борьба с насекомыми без использования химических средств. Кроме того, метод является довольно доступным и экономным. Существует три вида ловчих поясов.

Сухой пояс – изготавливают из мешковины, бумаги или соломы. Им плотно обертывают ствол, а через неделю снимают вместе с вредителями, которые попали в ловушку в поиске укрытия.

– изготавливают из мешковины, бумаги или соломы. Им плотно обертывают ствол, а через неделю снимают вместе с вредителями, которые попали в ловушку в поиске укрытия. Липкий пояс – самый распространенный, поскольку имеет липкий слой, который удерживает насекомых. Он удерживает гусениц и муравьев и сохраняет свои липкие свойства даже после дождя.

– самый распространенный, поскольку имеет липкий слой, который удерживает насекомых. Он удерживает гусениц и муравьев и сохраняет свои липкие свойства даже после дождя. Ядовитый пояс – в нем содержатся инсектициды, которые поражают вредителей, когда они попадают на него.

Ловчие пояса полезны тем, что защищают плоды деревьев, не позволяя вредителям к ним добраться. Они просты в использовании и улучшают состояние деревьев. При желании, пояс можно сделать даже самостоятельно.



Ловчий пояс спасает от вредителей / Фото Pinterest

Как самостоятельно сделать ловчий пояс

Вам понадобится полоса мешковины или бумаги шириной 30 сантиметров, веревка, клей и пленка для липких поясов. Сначала надо очистить ствол от мха, обернуть материал вокруг него и закрепить веревкой. Клей нужно наносить посередине полосы шириной 10 сантиметров. Через 10 дней ловчий пояс нужно заменить или обновить клей.

К слову, мы уже рассказывали, как избавиться от комаров на даче – эти вредители также могут раздражать, и отогнать их напрочь проще, чем может показаться.

Ставить ловчие пояса нужно в конце июня, чтобы побороть первую волну плодожорки, а затем в сентябре, когда насекомые будут искать место для зимовки. Ловчий пояс следует устанавливать где-то в 60 сантиметрах от земли.