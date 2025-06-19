Ловчий пояс – це спеціальна стрічка, яку обгортають навколо стовбура, пише 24 Канал з посиланням на Agromarket. Вона перешкоджає комахам підійматися до крони, де вони можуть відкласти яйця. Така пастка справді є ефективною та рятує дерева від пошкодження.

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Що треба знати про ловчий пояс

Ця стрічка є фізичним бар’єром для комах. Вони можуть потрапити в пастку й залишитися на поясі, або повернутися назад. Найчастіше дачники використовують ловчі пояси в період активності гусениць, мурах, попелиці та інших шкідників.

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Перевагою ловчих поясів є боротьба з комахами без використання хімічних засобів. Окрім того, метод є доволі доступним та економним. Існує три види ловчих поясів.

Сухий пояс – виготовляють з мішковини, паперу чи соломи. Ним щільно обгортають стовбур, а через тиждень знімають разом зі шкідниками, які потрапили в пастку в пошуку укриття.

– виготовляють з мішковини, паперу чи соломи. Ним щільно обгортають стовбур, а через тиждень знімають разом зі шкідниками, які потрапили в пастку в пошуку укриття. Липкий пояс – найпоширеніший, оскільки має липкий шар, який утримує комах. Він утримує гусениць та мурах та зберігає свої липкі властивості навіть після дощу.

– найпоширеніший, оскільки має липкий шар, який утримує комах. Він утримує гусениць та мурах та зберігає свої липкі властивості навіть після дощу. Отруйний пояс – у ньому містяться інсектициди, які вражають шкідників, коли вони потрапляють на нього.

Ловчі пояси корисні тим, що захищають плоди дерев, не дозволяючи шкідникам до них дістатися. Вони прості у використанні та покращують стан дерев. За бажання, пояс можна зробити навіть самостійно.



Ловчий пояс рятує від шкідників / Фото Pinterest

Як самостійно зробити ловчий пояс

Вам знадобиться смуга мішковини чи паперу шириною 30 сантиметрів, мотузка, клей та плівка для липких поясів. Спочатку треба очистити стовбур від моху, обгорнути матеріал навколо нього й закріпити мотузкою. Клей потрібно наносити посередині смуги шириною 10 сантиметрів. Через 10 днів ловчий пояс потрібно замінити або поновити клей.

До слова, ми вже розповідали, як позбутися комарів на дачі – ці шкідники також можуть дратувати, і відігнати їх геть простіше, ніж може здатися.

Ставити ловчі пояси потрібно наприкінці червня, щоб побороти першу хвилю плодожерки, а потім у вересні, коли комахи шукатимуть місце для зимівлі. Ловчий пояс варто встановлювати десь у 60 сантиметрах від землі.