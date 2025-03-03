Больше не выбрасывайте яичную скорлупу: об этом гениальном использовании знают единицы

Яичная скорлупа – это привычные отходы на кухне, появляющиеся там ежедневно. Впрочем, выбрасывать их точно не нужно – ведь их можно использовать с гораздо большей пользой.

Если вы привыкли выбрасывать яичную скорлупу, в начале весны от этого лучше отказаться, сообщает 24 Канал. Оказывается, то, что вы считали мусором, может стать ценным удобрением для вашего огорода.

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Как можно использовать яичную скорлупу

Из яичной скорлупы, которая в избытке есть дома, можно сделать собственный раствор кальция для подкормки ваших растений – и огородных, и комнатных. Учитывайте, что кальций – это одна из трех основных питательных веществ, что нужны растению для роста корней, устойчивости против болезней, толерантности к стрессу и тому подобное.

Приготовить такую подкормку удивительно просто – сначала нужно запечь яичную скорлупу при температуре 180 градусов, после этого немного охладить ее и сложить в большой пакет.

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После этого нужно взять скалку и измельчить ею всю скорлупу. Старайтесь достичь мелких кусочков – чем они будут меньше, тем лучше. Тогда засыпьте ее в емкость и добавьте уксуса – вы заметите, что на поверхности начнут образовываться пузырьки из-за реакции уксуса и кальция. Когда она закончится, нужно неплотно закрыть банку марлей.

Раствору нужно настояться в течение двух недель, а после этого можно применять его, как почвенный дренаж. Растительная подкормка идеально подойдет для контейнерного садоводства, комнатных растений и огорода – везде, где земля нуждается в кальции.



Яичную скорлупу можно использовать на огороде / Фото Pexels

Какие еще отходы использовать в саду?

На самом деле яичная скорлупа – это не единственный мусор, который стоит приберечь для огорода. Оказывается, немало вещей, которые вы бездумно отправляете в мусорник, содержат полезные элементы, что принесут немало пользы вашим растениям.