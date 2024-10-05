Мытье окон нельзя откладывать слишком долго, ведь иначе эта задача может стать только сложнее из-за накопления большого количества загрязнений. И всего несколько домашних средств помогут вам избавиться от разводов на окнах навсегда, пишет Prostor.

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Уксус

Для того, чтобы приготовить идеальное моющее средство из обычного уксуса, вам нужно всего два ингредиента: непосредственно уксус, 50 миллилитров, и стакан теплой воды. Это средство не только избавит вас от разводов, но и отпугнет насекомых от дома, которые также вносят свой вклад в загрязнение окон.

Лучше всего использовать средство с распылителем, а затем вытирать окно мягкой тряпкой.

Лимон

Если же вам не хочется потом целый день вдыхать запах уксуса в квартире, вы можете воспользоваться другим, более ароматным способом. Для того, чтобы сделать средство из лимона, вам нужно смешать 50 миллилитров лимонного сока и стакан воды, а затем нанести на стекло.

Стирать также нужно мягкой тряпкой, и окно будет не только чистым, но и будет иметь невероятный аромат.



Лимон поможет отмыть окна / Фото Pexels

Крахмал

Удивительно, но крахмал – это именно то средство, которое поможет вам избавиться от самых сложных загрязнений на кухне. Для раствора вам нужно смешать стакан воды и ложку крахмала.

Смесь нанесите на окна, протрите губкой и оставьте до засыхания. После этого сухой тряпкой удалите все остатки.

Газетная бумага

Этот способ мытья окон является чрезвычайно старым, но это только доказывает его действенность. И заключается он в том, чтобы после мытья обычным средством для стекла протереть окна скомканной газетой. Это поможет не только избавиться от разводов, но и придать окнам невероятный блеск.

Соль

Вот еще один продукт из кухни, который может помочь вам с очисткой стекла. Вам нужно просто растворить 2 столовые ложки соли в стакане воды, а затем помыть окна полученным раствором.