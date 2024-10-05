Миття вікон не можна відкладати надто довго, адже інакше це завдання може стати тільки складнішим через накопичення великої кількості забруднень. Та всього кілька домашніх засобів допоможуть вам позбутися від розводів на вікнах назавжди, пише Prostor.

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Оцет

Для того, щоб приготувати ідеальний мийний засіб зі звичайного оцту, вам потрібно всього два інгредієнти: безпосередньо оцет, 50 мілілітрів, та склянка теплої води. Цей засіб не тільки позбавить вас від розводів, але й відлякає комах від дому, які також вносять свій вклад у забруднення вікон.

Найкраще використовувати засіб з розпилювачем, а потім витирати вікно м'якою ганчіркою.

Лимон

Якщо ж вам не хочеться потім цілий день вдихати запах оцту у квартирі, ви можете скористатися іншим, більш ароматним способом. Для того, щоб зробити засіб з лимона, вам потрібно змішати 50 мілілітрів лимонного соку та склянку води, а потім нанести на скло.

Стирати також потрібно м'якою ганчіркою, і вікно буде не тільки чистим, але й матиме неймовірний аромат.



Лимон допоможе відмити вікна / Фото Pexels

Крохмаль

Дивовижно, але крохмаль – це саме той засіб, який допоможе вам позбутися найскладніших забруднень на кухні. Для розчину вам потрібно змішати склянку води та ложку крохмалю.

Суміш нанесіть на вікна, протріть губкою та залиште до засихання. Після цього сухою ганчіркою видаліть усі залишки.

Газетний папір

Цей спосіб миття вікон є надзвичайно старим, але це тільки доводить його дієвість. І полягає він у тому, аби після миття звичайним засобом для скла протерти вікна зіжмаканою газетою. Це допоможе не тільки позбутися розводів, але й надати вікнам неймовірного блиску.

Сіль

Ось ще один продукт з кухні, який може допомогти вам із очищенням скла. Вам потрібно просто розчинити 2 столові ложки солі у склянці води, а потім помити вікна отриманим розчином.