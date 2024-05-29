Чтобы отпугнуть вредителей: посадите на огороде эти 5 трав

Если на вашем огороде растет немало культур, которые атакуют вредители, вы можете защитить их множеством различных способов. Но кроме обработок поможет также и посадка соответствующих растений.

К сожалению, садовод – это не единственный, кто интересуется тем, что растет у него на участке. И ваши маленькие саженцы и всходы могут обожать также и многочисленные вредители. И для того, чтобы избежать их нашествия, вы можете посадить у себя на огороде и в саду несколько трав.

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Розмарин

Эта трава является одним из самых мощных отпугивателей вредителей из-за своего сильного запаха. И если вам он нравится, тогда у вас есть на одну причину больше высадить розмарин у себя на огороде.

Его также можно использовать и в кулинарии для того, чтобы усилить вкус ваших блюд.

Базилик

Он идеально подойдет не только для салатов, но и будет отпугивать различных насекомых на грядке, в саду и подойдет, если вы хотите посадить что-то в теплице для отпугивания вредителей.

Это почти идеальное растение-компаньон. Он не только может отпугивать, к примеру, томатных червей, но и улучшает вкус помидоров и помогает получить лучший урожай.

Мята

Летом мяту можно добавлять в напитки, чтобы придать им более освежающий и бодрящий вкус и запах. Но насекомые и мыши, скажем, не будут разделять вашего восторга от растения и постараются держаться от него подальше. Запах мяты заставляет тлю и муравьев не подходить слишком близко, и к тому же мята является достаточно простой в выращивании.



Мята может отпугивать вредителей / Фото Pexels

Тимьян

Эта ароматная трава часто используется в паре с овощами и ягодами. Он имеет аромат, который является естественным отпугивателем вредителей, как и розмарин и мята. Он также может эффективно влиять и на насекомых, поэтому его используют как народное средство от комаров.

А если вы посадите тимьян у клубники, тогда он может отпугнуть червей, а также укрепит растения и может даже улучшить их урожайность.

Ноготки

Это – цветы, которые имеют немало различных сортов, и они не только красивые, но и чрезвычайно полезны. Запах и корни ноготков могут отпугивать нематод и тлю, поэтому эксперты по садоводству советуют высаживать эти растения по краям клумб, и они тогда станут линией защиты от вредителей.