Вы могли этого и не знать, но загрязненная щетка для волос может негативно влиять на здоровье. Расчесывая волосы грязной щеткой, вы переносите на них всю грязь, мертвые клетки кожи и бактерии.

Читайте также Лунный календарь стрижек на июнь 2024: в какие дни категорически нельзя стричься

Если не мыть щетки, то это может привести к раздражению или кожным инфекциям. Трихологи рассказали, как правильно надо ухаживать за расческами.

Как часто мыть щетки для волос

После каждого расчесывания убирайте со щетки остатки волос. Мытье расчесок зависит от материала, из чего они сделаны и от типа волос. Щетки из синтетических материалов следует мыть раз в неделю, и если волосы густые или жесткие, то тогда это можно делать раз в две недели.

В случае, если вы часто применяете средства для укладки волос, то щетки надо мыть еще чаще. Деревянные щетки можно мыть реже.



Щетки нуждаются в реагулярной очистке / Фото Pexels

Как чистить щетку для волос

Щетки из резины, пластика или силикона достаточно просто мыть. Вам понадобится только вода и шампунь. Замочите щетку в мыльной воде на 15 минут. Деревянные расчески или из натуральных материалов сбрызните мыльной водой из пульверизатора, вытрите руками загрязнения, промойте теплой водой и положите сушиться.

От лаков для волос и гелей, а еще от кожного жира и продуктов с полимерами помогает избавиться пищевой уксус. Смешайте его в пропорции 1:1 с водой и замочите щетку в растворе на 30 минут. После того промойте и просушите под проточной водой.