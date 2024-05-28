Ви могли цього й не знати, але забруднена щітка для волосся може негативно впливати на здоров’я. Розчісуючи волосся брудною щіткою, ви переносите на нього увесь бруд, мертві клітини шкіри та бактерії.

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Якщо не мити щітки, то це може призвести до подразнення чи шкірних інфекцій. Трихологи розповіли, як правильно треба доглядати за гребінцями.

Як часто мити щітки для волосся

Після кожного розчісування прибирайте зі щітки залишки волосся. Миття гребінців залежить від матеріалу, з чого вони зроблені та від типу волосся. Щітки з синтетичних матеріалів варто мити раз на тиждень, та якщо волосся густе чи жорстке, то тоді це можна робити раз в два тижні.

У випадку, якщо ви часто застосовуєте засоби для укладки волосся, то щітки треба мити ще частіше. Дерев’яні щітки можна мити рідше.



Щітки потребують реагулярного очищення / Фото Pexels

Як чистити щітку для волосся

Щітки з гуми, пластику чи силікону досить просто мити. Вам знадобиться лише вода та шампунь. Замочіть щітку у мильній воді на 15 хвилин. Дерев’яні гребінці чи з натуральних матеріалів збризніть мильною водою з пульверизатора, витріть руками забруднення, промийте теплою водою та покладіть сушитися.

Від лаків для волосся та гелів, а ще від шкірного жиру та продуктів з полімерами допомагає позбутися харчовий оцет. Змішайте його в пропорції 1:1 з водою та замочіть щітку в розчині на 30 хвилин. Після того промийте й просушіть під проточною водою.