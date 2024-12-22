Хороший, качественный ночной сон – это то, что нам всем просто необходимо для того, чтобы хорошо чувствовать себя днем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simpe. Впрочем, иногда достичь его не так просто – к счастью, несколько простых привычек могут в этом помочь.

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Придерживайтесь постоянного графика сна

Конечно, трудно придерживаться одного распорядка дня постоянно, но желательно иметь одинаковое время, когда вы не только просыпаетесь, но и ложитесь спать, убежден доктор Майкл Бреус с The Sleep Doctor.

И, к сожалению, не менее важно поддерживать одинаковый график сна также и в выходные, когда есть желание отоспаться дольше или позже лечь спать.

Получайте солнечный свет

Дневной свет – это ключевой элемент в регулировании ежедневного режима сна. Специалисты призывают выходить на улицу по крайней мере на полчаса, чтобы получить немного естественного освещения. И если у вас есть проблемы с засыпанием, попробуйте час побыть на утреннем солнце и выключать свет перед сном.

Делайте упражнения ежедневно

Физическая активность – это то, что полезно не только для вашего общего физического здоровья, но и для сна. Особенно это поможет, если вы тренируетесь по утрам. А вот устраивать занятия прямо перед сном не стоит, ведь это может только негативно повлиять на ваш отдых впоследствии.

Не дремлите после 15:00

Цикл сна – это действительно цикл. И если вы имеете плохой сон, дремота днем, бесспорно, поможет вам немного восстановить силы. Но, к сожалению, если вы заснете слишком поздно днем, вам будет труднее заснуть ночью, и так вы можете подвергнуть себя риску развития бессонницы.



Дремота поздно днем может быть вредной / Фото Pexels

Прекратите смотреть на часы

Если вы склонны просыпаться среди ночи, вы знаете, что цифровые часы могут испортить даже те драгоценные часы сна, что у вас остались. Когда вы видите, что сейчас 04:30, вы можете начать сразу же делать подсчеты, чтобы понять, сколько сна у вас еще осталось.

Эта тревога не даст вам окунуться в качественный сон, поэтому лучше отвернуть циферблат, или убрать его из поля зрения.

Не употребляйте перед сном алкоголь или кофеин

Конечно, бокал или два вина могут вызвать успокаивающую сонливость, но как только этот эффект исчезнет, вы можете проснуться среди ночи в поту, испытывая жажду или головную боль. Алкоголь перед сном коварный, и он точно не принесет вам пользу.

А вот кофеин, который содержится не только в кофе, но и в шоколаде, некоторых чаях и газированных напитках, является стимулятором, который может оставаться в вашем организме до восьми часов.