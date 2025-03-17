Счастливая купюра – это то, что многие мечтают иметь в своем кошельке, сообщает 24 Канал. Но вот найти ее не так уж и просто, особенно, если не знать, на что именно нужно обратить внимание.

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Как выбрать счастливую купюру?

В купюрах особое значение имеют буквы и цифры – и поэтому стоит внимательно рассматривать те, что попадают вам в руки. Среди них легко может оказаться та, что станет счастливой.

Присмотритесь к номерному знаку – если он полностью или частично совпадает с вашей датой рождения, тогда эта купюра точно принесет вам финансовую удачу. Также часто могут попасться купюры, которые в конце номерного знака имеют ваш год рождения.

Кроме того, номерной знак может совпадать и с другой важной в жизни датой: свадьба, рождения ребенка или важная годовщина. Такая купюра, как верят эзотерики, будет энергетически связана с вами, а значит станет отличным магнитом для денег.



Счастливая купюра может стать финансовым магнитом / Фото Pexels

Впрочем, есть и другие купюры, которые могут привлечь к вам счастье и успех: ищите деньги, где в числовом коде есть много семерок или цифр, что по знаку Зодиака или дате рождения считаются счастливыми для вас. Кстати, цифра 8 также считается счастливой, и особенно мощным талисманом считается купюра, где три восьмерки стоят подряд.

Если вы найдете такую купюру, ее ни в коем случае нельзя тратить. Не обращайте внимания на ее номинал – он не имеет никакого значения. Старайтесь хранить такую купюру отдельно от остальных денег и никогда не обменивайте, не занимайте и по возможности вообще не доставайте ее из кошелька.

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