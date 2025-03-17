Щаслива купюра – це те, що чимало людей мріють мати у своєму гаманці, повідомляє 24 Канал. Але ось знайти її не так вже й просто, особливо, якщо не знати, на що саме потрібно звернути увагу.

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Як обрати щасливу купюру?

У купюрах особливе значення мають літери та цифри – і тому варто уважно розглядати ті, що потрапляють вам у руки. Серед них легко може опинитися та, що стане щасливою.

Придивіться до номерного знака – якщо він повністю чи частково збігається з вашою датою народження, тоді ця купюра точно принесе вам фінансову удачу. Також часто можуть трапитися купюри, які наприкінці номерного знака мають ваш рік народження.

Окрім того, номерний знак може збігатися і з іншою важливою у житті датою: весілля, народження дитини чи важлива річниця. Така купюра, як вірять езотерики, буде енергетично пов'язана з вами, а отже стане відмінним магнітом для грошей.



Щаслива купюра може стати фінансовим магнітом / Фото Pexels

Втім, є і інші купюри, які можуть привабити до вас щастя та успіх: шукайте гроші, де у числовому коді є багато сімок чи цифр, що за знаком Зодіаку чи датою народження вважаються щасливими для вас. До речі, цифра 8 також вважається щасливою, і особливо потужним талісманом вважається купюра, де три вісімки стоять поспіль.

Якщо ви знайдете таку купюру, її у жодному випадку не можна витрачати. Не звертайте уваги на її номінал – він не має жодного значення. Намагайтеся зберігати таку купюру окремо від решти грошей та ніколи не обмінюйте, не позичайте та за можливості взагалі не діставайте її з гаманця.

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