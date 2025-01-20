У каждой хозяйки дома есть терка, но бывают разные случаи, поэтому если она поломалась, или грязная, или же у вас нет времени для натирания сыра, тогда стоит знать о замечательном методе, который заменит традиционное натирание сыра на терке, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

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Чем заменить терку для натирания сыра

Измельчите сыр на обычные кубики и бросьте в блендер. Уже через несколько секунд сыр будет перетертым и даже более воздушным. Его можно хранить в контейнере в холодильнике и использовать к макаронам или другим блюдам.

Этот лайфхак может понадобиться для хозяек, которые готовят салаты с сыром, лазанью или запеканки, где необходимо много тертого продукта.

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Кроме того, блогер рассказала еще один интересный лайфхак с сыром. По ее словам большинство из нас открывали сыр неправильно. Не рекомендуется открывать сыр за хвостик, который есть на большинстве упаковок. Казалось, что такой вариант является самым актуальным, впрочем блогерша рассказала, что лучше сделать по-другому.

Чтобы сыр дольше хранился свежим, нужно отрезать необходимую часть сыра в упаковке. Таким образом у вас останется две частички упаковки, из которых получается идеальный контейнер для сыра. Больше не понадобится искать пищевую пленку или контейнеры для его хранения.

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Специалисты советуют держать сыр в пергаменте или обычной бумаге в холодильнике, чтобы он имел доступ к кислороду. Это не только сохранит вкус сыра, но и поможет предотвратить рост бактерий. При правильной упаковке сыр в холодильнике может простоять 3 недели.

Также сыр хорошо хранится в соляном растворе. Просто смочите в соляной воде ткань и меняйте ее раз в день. Соль выступает консервантом, который уберегает сыр от размножения бактерий, а благодаря влажной ткани он не сможет быстро засохнуть.