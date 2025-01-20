У кожної господині вдома є терка, але бувають різні випадки, тож якщо вона поламалась, чи брудна, або ж у вас немає часу для натирання сиру, тоді варто знати про чудовий метод, який замінить традиційне натирання сиру на терці, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

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Чим замінити терку для натирання сиру

Подрібніть сир на звичайні кубики та вкиньте в блендер. Вже за кілька секунд сир буде перетертим й навіть більш повітряним. Його можна зберігати в контейнері у холодильнику та використовувати до макаронів чи інших страв.

Цей лайфхак може знадобитися для господинь, які готують салати з сиром, лазанью чи запіканки, де необхідно багато тертого продукту.

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Окрім того, блогерка розповіла ще один цікавий лайфхак з сиром. За її словами більшість з нас відкривали сир неправильно. Не рекомендовано відкривати сир за хвостик, який є на більшості упаковок. Здавалося, що такий варіант є найактуальнішим, втім блогерка розповіла, що краще зробити по-іншому.

Щоб сир довше зберігався свіжим, потрібно відрізати необхідну частину сиру в упакуванні. Таким чином у вас залишиться дві частинки упаковки, з яких виходить ідеальний контейнер для сиру. Більше не знадобиться шукати харчову плівку чи контейнери для його зберігання.

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Фахівці радять тримати сир в пергаменті чи звичайному папері у холодильнику, щоб він мав доступ до кисню. Це не лише збереже смак сиру, але й допоможе запобігти росту бактерій. За правильного пакування сир у холодильнику може простояти 3 тижні.

Також сир добре зберігається в соляному розчині. Просто змочіть в соляній воді тканину й змінюйте її раз на день. Сіль виступає консервантом, який вберігає сир від розмноження бактерій, а завдяки вологій тканині він не зможе швидко засохнути.