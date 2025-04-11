Роковая ошибка: неправильный полив орхидеи может ее убить

За орхидеями нужно тщательно ухаживать, поскольку эти растения довольно капризны. Многие люди неосознанно совершают ошибки, которые приводят к гибели орхидеи.

Эти нежные цветы чаще всего погибают от ошибок во время полива, пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest. Надо понимать, что орхидеи не такие же растения, как и все другие вазоны дома, поэтому надо понимать, сколько именно они нуждаются в воде и какие привычные для всех лайфхаки лучше на этих растениях не повторять.

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Какая ошибка убивает орхидею

В сети часто можно встретить совет о кубике льда, которым нужно подлить орхидею, однако такое действие является фатальной ошибкой, поскольку очень холодная ледяная вода вредит растению.

Кубик льда можно добавлять в чашку горячего напитка, а не для орхидей, поскольку низкая температура может шокировать корни. Кроме того, талая вода неравномерно насытит растение.



Орхидеи не нужно много воды / Фото Pexels

Также существует еще одна ошибка при поливе этих растений – использование смягченной воды. В умягчителях используют соль для удаления из нее жестких минералов. Впоследствии натрий из воды накапливается в почвенной среде и в конечном итоге может убить орхидеи, нарушив их внутренний водный баланс.

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Третьей ошибкой является использование фильтрованной воды для полива орхидей. Растения хоть и являются требовательными, впрочем хорошо воспринимают воду из крана. Помните, что орхидеи не любят чрезмерного полива. Достаточно подливать вазон дважды в неделю.

Если орхидея стоит на подоконнике, то это означает, что находясь близко к свету, ей понадобится больше воды. В случае, если растение находится в темном месте, то она не будет впитывать воду так быстро, поэтому подливать ее уже придется реже.