Роковая ошибка: неправильный полив орхидеи может ее убить
- Орхидеи часто погибают из-за неправильного полива, в частности использование кубиков льда и смягченной воды, что вредит корням и нарушает водный баланс.
- Орхидеи не любят чрезмерного полива, достаточно поливать их дважды в неделю, учитывая их расположение относительно света.
- Третьей ошибкой является использование фильтрованной воды, тогда как орхидеи хорошо воспринимают обычную воду из крана.
За орхидеями нужно тщательно ухаживать, поскольку эти растения довольно капризны. Многие люди неосознанно совершают ошибки, которые приводят к гибели орхидеи.
Эти нежные цветы чаще всего погибают от ошибок во время полива, пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest. Надо понимать, что орхидеи не такие же растения, как и все другие вазоны дома, поэтому надо понимать, сколько именно они нуждаются в воде и какие привычные для всех лайфхаки лучше на этих растениях не повторять.
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Какая ошибка убивает орхидею
В сети часто можно встретить совет о кубике льда, которым нужно подлить орхидею, однако такое действие является фатальной ошибкой, поскольку очень холодная ледяная вода вредит растению.
Кубик льда можно добавлять в чашку горячего напитка, а не для орхидей, поскольку низкая температура может шокировать корни. Кроме того, талая вода неравномерно насытит растение.
Орхидеи не нужно много воды / Фото Pexels
Также существует еще одна ошибка при поливе этих растений – использование смягченной воды. В умягчителях используют соль для удаления из нее жестких минералов. Впоследствии натрий из воды накапливается в почвенной среде и в конечном итоге может убить орхидеи, нарушив их внутренний водный баланс.
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Третьей ошибкой является использование фильтрованной воды для полива орхидей. Растения хоть и являются требовательными, впрочем хорошо воспринимают воду из крана. Помните, что орхидеи не любят чрезмерного полива. Достаточно подливать вазон дважды в неделю.
Если орхидея стоит на подоконнике, то это означает, что находясь близко к свету, ей понадобится больше воды. В случае, если растение находится в темном месте, то она не будет впитывать воду так быстро, поэтому подливать ее уже придется реже.