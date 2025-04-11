Ці ніжні квіти найчастіше гинуть від помилок під час поливу, пише 24 Канал з посиланням на House Digest. Треба розуміти, що орхідеї не такі ж самі рослини, як і всі інші вазони вдома, тому треба розуміти, скільки саме вони потребують води та які звичні для всіх лайфхаки краще на цих рослинах не повторювати.

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Яка помилка вбиває орхідею

У мережі часто можна зустріти пораду про кубик льоду, яким потрібно підлити орхідею, однак така дія є фатальною помилкою, оскільки дуже холодна льодяна вода шкодить рослині.

Кубик льоду можна додавати в чашку гарячого напою, а не для орхідей, оскільки низька температура може шокувати коріння. Окрім того, тала вода нерівномірно наситить рослину.



Орхідеї не потрібно багато води / Фото Pexels

Також існує ще одна помилка під час поливу цих рослин – використання пом’якшеної води. У пом’якшувачах використовують сіль для видалення з неї жорстких мінералів. Згодом натрій з води накопичується в ґрунтовому середовищі та в кінцевому підсумку може вбити орхідеї, порушивши їхній внутрішній водний баланс.

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Третьою помилкою є використання фільтрованої води для поливу орхідей. Рослини хоч і є вибагливими, втім добре сприймають воду з крана. Пам’ятайте, що орхідеї не люблять надмірного поливу. Достатньо підливати вазон двічі на тиждень.

Якщо орхідея стоїть на підвіконні, то це означає, що перебуваючи близько до світла, їй знадобиться більше води. У випадку, якщо рослина перебуває в темному місці, то вона не буде вбирати воду так швидко, тому підливати її вже доведеться рідше.