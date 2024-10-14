Некоторые "хитрости" для стирки не совсем эффективны и не способны отстирать одежду должным образом, пишет "РБК-Украина". Что это за лайфхаки и почему их надо избегать – читайте далее.

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Избегайте бикарбонада соды в моющее средство

Чтобы улучшить свойства стирального порошка, советуют добавлять бикарбоната соды, однако от этой идеи надо отказаться. В таком случае лучше брать меньшее количество порошка и добавлять пищевую соду. Она способна помочь удалить пятна, однако дерматологи предупреждают, что она может вызвать высыпания и покраснения на коже.

Избегайте геля для душа вместо порошка

Если у вас экстренная стирка, то некоторые советуют использовать гель для душа, однако он не способен отстирать вещи вместо порошка. Гель плохо удаляет грязь и бактерии и даже может привести к проблемам с кожей. Лучше выбирать жидкие средства для стирки, которые лучше очищают одежду.

Избегайте средства для мытья посуды

Нельзя вместо жидкого средства для стирки использовать средство для мытья посуды, поскольку оно может вызвать раздражение кожи. Жидкость только создает чрезмерную пену и плохо влияет на работу стиральной машинки.



Лайфхаки, которые негативно влияют на стирку / Фото Pexels

Не отказывайтесь от стирального порошка

Некоторые советы содержат информацию о том, что можно обойтись без стирального порошка, однако без него одежда не станет чистой, а останется грязной и просто мокрой. Это значит, что без правильного порошка вы потратите деньги на воду и электричество.

Не смешивайте порошок с водой

Некоторые могут растворять порошок в воде, чтобы избежать его забивания машины. Однако лучше такой метод не применять, а использовать жидкие моющие средства. Они эффективнее и выгоднее.