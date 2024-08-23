Как обрезать розы в конце лета: садоводы рассказали самые большие ошибки

В конце лета за розами уже не надо ухаживать и подкармливать, однако здесь надо обратить внимание на другие вещи: подрезку кустов и удаление сгнивших и отцветших бутонов. О том, как правильно их обрезать, чтобы в следующем году они пышно цвели – читайте дальше.

Ключевая часть ухода за растениями летом – обрезка отцветших роз. Это будет стимулировать их к продолжению цветения в следующем году. Удалив старые цветы, растение сосредоточит энергию на выработку новых бутонов.

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Кроме того, регулярная обрезка помогает предотвратить заболевания, которые могут развиться на отмирающих частях растения. Но часто мы допускаем ошибки при обрезке, поэтому садоводы рассказали, как их избежать.

Неправильные инструменты для обрезки

Розы нужно обрезать правильными инструментами. Самой большой ошибкой является использование тупых ножниц, которые могут повредить растение и вызвать инфекции. Именно поэтому надо использовать острые садовые ножницы. Перед обработкой их надо дезинфицировать.

Неправильно подобранное место

Почему люди обрезают розы очень высоко или слишком низко, а это приводит к проблемам с ростом и цветением. Рекомендуется срезать цветы чуть выше листа, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха внутри растения и уменьшить риск грибковых заболеваний. Запомните, что срывать увядшие розы нельзя, это одна из самых распространенных ошибок.



Советы по уходу за розами летом / Фото Pexels

Слишком поздняя обрезка

Обрезать розы надо вовремя в течение всего вегетационного периода. Если увядшие цветы не удалять слишком долго, то растение начнет производить семена, которые ограничат его способность формировать бутоны. Садоводы советуют обрезать розы сразу после того, как они отцветут. Таким образом вы обеспечите им непрерывное цветение в следующем сезоне.

Отсутствие регулярности

За розами надо регулярно ухаживать, чтобы обеспечить красивый внешний вид. Если обрезать кусты нерегулярно, то это приведет к чрезмерному загущению, способствовать развитию болезней и появлению вредителей. Постоянно удаляйте увядшие цветы и поврежденные побеги.

Обрезка диких побегов

Летом на кустах могут быть длинные побеги без бутонов, так называемые "волки" на розах. Эти дикорастущие побеги надо сразу удалять, потому что они только портят растение.