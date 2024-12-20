Из-за различных планирования, ожидания и обязательства иметь дело с токсичными родственниками во время праздников может быть особенно сложно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Parents. А как только все садятся за стол, обязательно выплывают старые ссоры, политические и религиозные споры и куча других разговоров, что очень быстро могут превратиться в конфликт.

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Заранее установите границы

Когда говорится об общении со сложными членами семьи, все зависит от границ. Психолог Рэйчел Голдберг убеждена, что перед праздниками важно обсудить свои границы с некоторыми членами семьи, с которыми могут возникать споры.

Например, если разговоры часто касаются воспитания детей, вы можете заранее предупредить, что не стоит обсуждать эту тему за ужином, ведь это никому не поможет.

Планируйте, что делать и говорить, когда границы нарушают

Кроме того, чтобы выставить свои границы, нужно также заранее запланировать, что вы будете делать, если их нарушат. Например, если кто-то из членов семьи любит комментировать пищевые привычки ваших детей, или ваши, вы можете сказать что-то такое: "Нас устраивает то, как мы справляемся, и я был бы благодарным, если бы мы не обсуждали эту тему".

Если это не сработает, вы можете забрать свои тарелки и детей в другую комнату, или же прибегнуть к другой продуманной стратегии.

Ищите помощи у других

Если среди вашей семьи есть несколько людей, с которыми хорошо ладите, обратитесь к ним накануне праздников. Попросите членов семьи поддержать вас – они могут заступиться за вас, или же помочь сменить тему разговора, когда всплывают определенные темы.



Просите помощи у своих родственников / Фото Pexels

Метод "серого камня"

Эта техника в общении с токсичными родственниками предусматривает быть скучными, как серый камень, когда вы сталкиваетесь с их проблемным поведением.

Только вам ставят провокационные вопросы, отвечайте коротко и нейтрально, например: "Это интересная позиция", "Никогда не думал об этом" и тому подобное. Отсутствие ссоры и подпитки конфликта быстро сведет его на нет.

Продумайте стратегию отступления

Если вы знаете, что на застолье будут присутствовать родственники, которые могут вызвать у вас дискомфорт, вы можете заранее придумать причину, по которой вам придется уйти раньше. Например, вы можете сказать, что останетесь на обед, но должны уйти до 16:00.

Если празднование будет идти хорошо, всегда можно остаться, сказав об изменении планов. В худшем же случае вам не придется быстро придумывать причину, чтобы уйти.