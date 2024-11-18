Любимые украшения не всегда могут красиво сиять, поэтому в таком случае стоит улучшить их внешний вид, пишет 24 Канал. Чтобы сохранить их изящество, золото время от времени нужно мыть. Сделать это можно в домашних условиях быстро и эффективно.

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Очистить украшения и придать им красивый вид можно благодаря нескольким средствам, которые найдутся у каждой хозяйки.

Мыльный раствор

Это самый легкий и безопасный способ чистки украшений. Мыльной водой можно даже чистить ювелирку с камешками. В стакане воды разведите 1 чайную ложку жидкого мыла и смешайте с моющим средством для посуды. Оставьте в жидкости украшение на 2 часа, а затем легко протрите мягкой щеткой. После этого промойте водой и просушите.

Нашатырный спирт

Благодаря очистке нашатырным спиртом, можно избавиться от потемнения, пятен на кольцах, серьгах или цепочках. В небольшую емкость с теплой водой надо налить 0,5 чайной ложки нашатырного спирта и чайную ложку шампуня. Украшения нужно опустить в раствор, перемешать и оставить до тех пор, пока грязь не отслоится. Далее золото промойте в проточной воде и вытрите насухо.

Соль

В 0,5 стакана воды добавьте 3 столовые ложки соли. Окуните туда золото и оставьте на всю ночь, а потом промойте и вытрите. Перед тем, как опустить золото внутрь, соль хорошо размешайте, чтобы она растворилась.



Простые лайфхаки для очистки золота / Фото Pinterest

Пищевая сода

В стакане воды нужно размешать столовую ложку соды, украшение поместить внутрь, нагреть, прокипятить несколько минут и промыть под краном. Остатки загрязнения можно убрать зубной щеткой.

Столовый уксус

Этот вариант является простым в использовании, но подходит для украшений из желтого золота без драгоценных камней. Нужно смешать 9% уксус с водой в пропорции 1:1 и поместить внутрь украшения на 30 минут, а после этого тщательно промыть водой и просушить.

При чистке изделием не используйте ватные тампоны, поскольку мелкий ворс может застрять в деталях. После мытья золота, его нужно вытереть насухо, поскольку он может потускнеть. Особенно осторожно надо чистить золото с драгоценными камнями, которое боится кислотных и щелочных растворов.