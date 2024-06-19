Если вы выращиваете томаты в саду или на огороде, тогда природа работает на вас, и опыление, скорее всего, состоится естественным путем. Но если горшок растет на подоконнике или балконе, или же ваши помидоры растут в теплице, тогда насекомым будет не так просто добраться до них. И Porady 24 рассказывают, как можно помочь опылению томатов.

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Метод с электрической зубной щеткой

Цветок томата часто называют идеальным, ведь он имеет внутри и мужскую, и женскую частицы. Пыльца прикрепляется к рыльцу, через стержень к завязи. Так цветок опыляется, и в конце концов огородники получают помидоры.

Поэтому если вам нужно провести ручное опыление, вы можете использовать для этого электрическую зубную щетку. Все, что нужно сделать – это включить щетку и коснуться ею цветов. Опыление будет происходить через вибрацию, и это будет намного быстрее и удобнее, чем бить пальцем по каждому цветку. Многие садоводы считают именно этот метод опыления самым лучшим.

Встряхивание кустов

Эта процедура происходит максимально быстро. Если вы хотите убедиться, что на помидорах появится крепкая завязь, что будет гарантировать хороший урожай, вам нужно слегка постучать по середине стебля, встряхнуть растение. Тогда пыльца посыплется на пестик.

Но если ваши помидоры уже подвязаны, желательно стучать не по стеблю помидора, а по шпалере, чтобы минимизировать контакт с растением.



Опыление помидоров нужно проводить осторожно / Фото Pexels

Использование препаратов

Иногда даже методов ручного опыления бывает недостаточно, и помидоры дают мало завязей, а урожай заметно снижается. В таком случае садоводы советуют использовать специальные препараты для стимуляции роста и развития растений:

Раствор борной кислоты;

"Завязь";

"Гибберрос";

"Томатон";

Бутон.

Если провести опыление вовремя, вы не только увеличите объем урожая, но и можете предотвратить деформацию плодов. Но если вы вручную выполняете процедуру, стоит быть очень аккуратными, ведь завязи томатов могут легко ломаться.